Halka kapatıldı Dilek İmamoğlu'na tahsis edildi! Emirgan Korusu'nda olan biten TAKVİM'de

Yolsuzluktan tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, halka kapatılan Emirgan'daki köşkleri kullanmaya devam ediyor.

ÖZEL OLARAK TAHSİS EDİLDİ

Ekrem İmamoğlu, 2019'da Emirgan'da bulunan ve halka açık olan Beyaz Köşk'ü kendisine çalışma ofisi yaptı. Daha sonra Pembe Köşk'ü de eşi Dilek İmamoğlu'na tahsis etti. Ancak Dilek İmamoğlu Beyaz Köşk'ü de istiyordu ve aldı.