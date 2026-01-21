Halka kapatıldı Dilek İmamoğlu'na tahsis edildi! Emirgan Korusu'nda olan biten TAKVİM'de
Halkın kullanımına kapatılan İBB'nin köşkleri, yolsuzluktan tutuklu CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve arkadaşlarının gizli toplantılarına ev sahipliği yapıyor. Üstelik tüm masraflar İBB'nin kasasından karşılanıyor.
Yolsuzluktan tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, halka kapatılan Emirgan'daki köşkleri kullanmaya devam ediyor.
ÖZEL OLARAK TAHSİS EDİLDİ
Ekrem İmamoğlu, 2019'da Emirgan'da bulunan ve halka açık olan Beyaz Köşk'ü kendisine çalışma ofisi yaptı. Daha sonra Pembe Köşk'ü de eşi Dilek İmamoğlu'na tahsis etti. Ancak Dilek İmamoğlu Beyaz Köşk'ü de istiyordu ve aldı.
İddialara göre Dilek İmamoğlu, eşi tutuklandıktan sonra Beyaz Köşk'te parti ve toplantılar düzenledi. Bu partilerde cep telefonu yasağı da uygulandı.
Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerden edinilen bilgilere göre toplantılara katılanlar gizli tutulurken, tüm harcamalar İBB bütçesinden karşılandı. Yurt dışından getirilen ve partilerde ikram edilen özel şaraplar, Ali Nuhoğlu'nun 'hediye ettiği' villadan Beyaz Köşk'e götürüldü.
Beyaz Köşk, sadece partilerin değil Dilek İmamoğlu'na verilen brifinglerin de merkezi oldu. Bu brifinglerde yolsuzluk davası sonrası hangi demeçlerin verileceği gibi iletişim stratejileri belirleniyor. Beyaz Köşk'e, İmamoğlu'nun çocukları ve korumalar dahil 8 kişi girebiliyor.