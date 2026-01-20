Şam ve YPG arasında "Haseke" anlaşması! Abdi'ye 4 gün süre verildi... Mutabakatın detayları neler? | ABD uyardı: Entegre olun

ABD'DEN YPG'YE SON UYARI

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack:

💢 Suriye'deki Kürtler için şu anki en büyük fırsat, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın liderliğindeki Esad sonrası geçiş dönemi

💢 Yeni Suriye hükümeti, vatandaşlık hakları, kültürel koruma ve siyasi katılım gibi olanaklarla birlikte birleşik bir Suriye devletine tam entegrasyonun yolunu açıyor. Bu haklar, Esad rejimi tarafından reddedilmişti ve birçok Kürt bu rejimde vatansızlık, dil kısıtlamaları ve sistematik ayrımcılıkla karşı karşıya kalmıştı.

💢 Tarihsel olarak ABD'nin kuzeydoğu Suriye'deki askeri varlığı DEAŞ karşıtı bir ortaklığa dayanıyor. O dönemde, ortaklık kurulabilecek işlevsel bir Suriye devleti yoktu.



"SDG’nin sahada IŞİD karşıtı birincil güç olma misyonu büyük oranda ortadan kalktı çünkü Şam artık IŞİD hapishaneleri ve kamplarının kontrolü de dahil olmak üzere güvenlik açısından sorumluluklarını üstlenmeye hem istekli hem de hazır.”