Şam ve YPG arasında "Haseke" anlaşması! Abdi'ye 4 gün süre verildi... Mutabakatın detayları neler? | ABD uyardı: Entegre olun
Suriye ordusu Haseke kapısına dayanırken YPG teslim bayrağı çekti. Suriye Cumhurbaşkanlığı YPG ile Haseke konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu. Filli entegrasyon için elebaşı Abdi'ye 4 gün süre verildi. Öte yandan Şam ve YPG'nin vardığı mutabakatın detayları da belli oldu. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack muhatabımız Şam deyip Abdi uyardı. Barrack, "SDG'nin DEAŞ ile mücadelede desteklenen birincil güç olma konumu ortadan kalktı" dedi.
44 saatlik operasyonda Deyrizor ve Rakka'yı terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG/SDG'nin elinden alan Suriye ordusu Haseke'yi kuşattı.
Çatışmalar sürerken Şam'dan "anlaşma" haberi geldi.
Suriye ve YPG "Haseke" konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.
CANLI ANLATIM
ABD'DEN YPG'YE SON UYARI
ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack:
💢 Suriye'deki Kürtler için şu anki en büyük fırsat, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın liderliğindeki Esad sonrası geçiş dönemi
💢 Yeni Suriye hükümeti, vatandaşlık hakları, kültürel koruma ve siyasi katılım gibi olanaklarla birlikte birleşik bir Suriye devletine tam entegrasyonun yolunu açıyor. Bu haklar, Esad rejimi tarafından reddedilmişti ve birçok Kürt bu rejimde vatansızlık, dil kısıtlamaları ve sistematik ayrımcılıkla karşı karşıya kalmıştı.
💢 Tarihsel olarak ABD'nin kuzeydoğu Suriye'deki askeri varlığı DEAŞ karşıtı bir ortaklığa dayanıyor. O dönemde, ortaklık kurulabilecek işlevsel bir Suriye devleti yoktu.
"SDG’nin sahada IŞİD karşıtı birincil güç olma misyonu büyük oranda ortadan kalktı çünkü Şam artık IŞİD hapishaneleri ve kamplarının kontrolü de dahil olmak üzere güvenlik açısından sorumluluklarını üstlenmeye hem istekli hem de hazır.”
ANLAŞMANIN DETAYLARI BELLİ OLDU
Suriye Cumhurbaşkanlığı, YPG ile varılan Haseke anlaşmasının detaylarını duyurdu.
- Mazlum Abdi, SDG içinden Savunma Bakan Yardımcılığı ve Haseke Valiliği için birer aday önerecek.
- Mazlum Abdi, Halk Meclisi üyelikleri ile Suriye devlet kurumlarında istihdam edilecek kişiler için de bir liste hazırlayacak.
- SDG güçlerinin Savunma ve İçişleri bakanlıklarına entegre edilmesi konusunda mutabakata varıldı. Entegrasyonun nasıl olacağı yapılacak görüşmelerle belirlenecek.
-SDG’ye bağlı sivil kurumlar, Suriye hükümetinin idari yapısına entegre edilecek.
- Dilsel ve kültürel haklar ile vatandaşlık haklarıyla ilgili kararname aynen uygulanacak.
- Mutabakatın hayata geçirilmesi, bugün saat 20.00 itibarıyla başlayacak.
ŞAM İLE YPG ARASINDA "HASEKE" ANLAŞMASI
Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG/SDG arasında Haseke vilayetinin geleceği konusunda anlaşma sağlandı.
🗣 Suriye Cumhurbaşkanlığı:
💢 Bölgelerin fiili entegrasyonuna yönelik ayrıntılı bir plan hazırlanması için SDG’ye 4 gün süre tanınacak.
💢 Anlaşmanın tamamlanması halinde Suriye güçleri, Haseke ve Kamışlı kent merkezlerine girmeyecek. Kentlerin çevresinde konuşlanmaya devam edecek.
HASEKE'DE ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Suriye'deki Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması kapsamında Suriye ordusu, şiddetli çatışmaların ardından Ayn el-Arab hattındaki Sırrin beldesine girerken, Haseke ilinin güneyinde terör örgütü YPG/SDG unsurlarıyla şiddetli çatışmalar yaşanıyor.
Bölgedeki AA muhabirlerinin aktardığına göre, Haseke’nin güney hattında devam eden çatışmalarda taraflar ağır silahlar kullanıyor.
Ordu güçleri, stratejik öneme sahip Hol Petrol Sahası'na girdi ve bölgede kontrol sağlamaya çalışıyor.
Suriye ordusu, Haseke'de terör örgütü DEAŞ mensuplarının, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan ailelerinin tutulduğu Hol Kampı’na doğru ilerlerken, buğday silolarının bulunduğu bölgeyi de kontrolüne aldı.
Ordu birlikleri, kısa süre önce Haseke'nin güneyindeki Habur Barajı'nda da kontrolü sağlamıştı.
AYN EL-ARAB HATTI
Ayn el-Arab hattında ise bölgeye Münbiç yönünden, Fırat Nehri üzerinden geçişi sağlayan Karakozak Köprüsü çevresinde askeri hareketlilik sürüyor.
Köprünün başına hakim tepelik alandan ateş açan teröristler, ordunun köprü üzerinden geçişini engelliyor.
Karakozak Köprüsü'nün yaklaşık 10 kilometre güneydoğusunda, Ayn el-Arab ilçe merkezinin de 35 kilometre güneyinde kalan Sırrin beldesinde yaşanan şiddetli çatışmaların ardından ise ordu birlikleri beldeye girdi.
Sırrin beldesinde şiddetli çatışmalar devam ederken ordu kontrolü sağlamaya çalışıyor.
18 OCAK MUTABAKATI
Suriye ordusu, Şam yönetimiyle YPG/SDG arasında varılan anlaşma kapsamında Haseke ve Ayn el-Arab'ın kontrolünü almak için ilerleyişini sürdürmüştü.
Şam yönetimiyle, terör örgütü YPG/SDG arasında 18 Ocak'ta varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nda terör örgütünün işgalindeki Haseke ilinde bulunan tüm sivil kurumların, Suriye devletinin kurumları ve idari yapılarına entegre edilmesi öngörülüyor.
Anlaşmada ayrıca, Ayn el-Arab bölgesinden ağır askeri varlığın çekilmesi, kentin sakinlerinden oluşan bir güvenlik gücünün kurulması ve idari olarak Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı yerel bir polis teşkilatının kurulmasına dair bir madde yer alıyor.
YPG/SDG'LİLER 10 SİVİLİ KATLETTİ
Terör örgütü YPG/SDG'nin, Suriye'nin kuzeydoğusunda orduyla çatıştığı Haseke kenti kırsalında çekildiği bir kontrol noktası yakınında, araçlarına ateş açılan 10 sivilin öldüğü ortaya çıktı.
İKİSİ KADIN İKİSİ ÇOCUK
Terör örgütünün, Mükmin Köyü çevresinde bulunan ve dün boşalttığı kontrol noktası yakınında yaşandığı ortaya çıkan saldırıda, 2 araçta bulunan ikisi kadın, ikisi çocuk olmak üzere 10 sivilin yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Çatışmalar nedeniyle Haseke'den ayrılmaya çalışan ailelere ait olduğu düşünülen araçların, mermi yağmuruna tutulduğu görüldü.
Bölgedeki Suriye ordusu yetkilileri, saldırının bölge halkının yerlerinden ayrılmasını istemeyen örgüt unsurlarınca yapıldığını belirtti.
Suriye ordusu, dün Haseke kırsalından kent merkezi yönünde ilerleyişini sürdürerek bölgeyi kontrol altına almak için 4 noktada konuşlanmış, sabah saatlerinde duran çatışmalar, öğlen yeniden başlamıştı.
HASEKE'YE 2.2 KİLOMETRE
Suriye ordusuna bağlı birlikler ile Arap aşiretlerine mensup güçler, YPG’nin kontrolü altındaki Haseke kentinin güney çevre yolunda yer alan Panorama Kavşağı’na kadar ilerleme kaydetti.
Bu noktanın, güney çevre yoluna yaklaşık 2,2 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.
Ordu unsurları ve aşiret savaşçılarının Rakka ve Deyrizor istikametlerinden hareket ederek bölgeye ulaştığı aktarıldı.