Beşiktaş’ta kayboldu Trabzonspor’da adeta yeniden doğdu

Süper Lig’de son 6 maçta 8 kez gol sevinci yaşayan 24 yaşındaki Ernest Muçi, gol serisini 6 maça çıkardı. 12 yıllık rekoru kırdı.

Giriş Tarihi :20 Ocak 2026
Muçi, Kocaeli maçında attığı golle Süper Lig'deki gol serisini 6 maça çıkardı. Paulo Henrique'nin yakaladığı 5 maçlık gol serisini 12 yıl sonra geçen ilk isim oldu. Oyuncu hayal kırıklığı ile geçen Beşiktaş kariyerinden sonra futbola adeta yeniden geri döndü. Fırtına, Muçi'nin Süper Lig'de gol attığı son 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 13 puan topladı. Süper Lig'de son 6 maçta 8 kez gol sevinci yaşayan 24 yaşındaki futbolcu, Türkiye Kupası'nda ise Trabzon'un, İstanbul'u 6-1 yendiği maçta 2 gol kaydetti.

SON DAKİKALARDA SAHNE ALIYOR

Muçi'nin ligde ve kupada gol sayısı 10'a yükseldi. Arnavut yıldız, Başakşehir maçının 77 ve 90+11'de fileleri sarsarken, Kocaelispor maçında ise 90+1'de attığı golle bordo-mavililere son dakikalarda 3 puanı getirdi. 24 yaşındaki futbolcu, sezon başında Beşiktaş'tan kiralanmıştı. 2023-24 sezonununda geldiği Beşiktaş'ta 13 lig maçında 3 gol atan Muçi, geçen sezon da bu kulvarda 27 maçta 4 kez ağları havalandırdı. Trabzon'da ise 14 karşılaşmada 8 kez topu filelere gönderdi.

SALDIRIYI KINIYORUZ

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Kocaelispor maçı sonrası başkan Ertuğrul Doğan'ın aracına yapılan saldırıyı kınadıklarını bildirdi. Ören, "Sayın Ertuğrul Doğan'ın aracına yönelik gerçekleştirilen saldırıyı açık ve net bir biçimde kınıyoruz"diye konuştu.

