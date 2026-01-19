MHP müşterek rapor için tarih verdi! "Suriye'deki gelişmeler işleri kolaylaştırır" mesajı: "SDG bir engel gibi duruyordu"
Terörsüz Türkiye süreci önündeki SDG tümseği aşıldı. DEM Parti "Suriye" bahanesiyle süreci sabote etmeye kalkarken gözler komisyona çevrildi. Öte yandan MHP'den "Suriye'deki gelişmeler işleri kolaylaştırır" çıkışı geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız "SDG bir engel gibi duruyordu o engel de kalkmış gibi gözüküyor şimdilik" değerlendirmesini yaptı.
Rapor yazım sürecinde SDG'nin hezimetinin de ele alınacağı değerlendiriliyor. "SDG bir engel gibi duruyordu"
"SURİYE'DEKİ GELİŞMELER İŞLERİ KOLAYLAŞTIRIR"
Bu kapsamda MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız,"Suriye'deki gelişmelerin yansıması lehe olur. İşler daha da kolaylaşır. SDG bir engel gibi duruyordu o engel de kalkmış gibi gözüküyor şimdilik"değerlendirmesinde bulundu.
Yıldız, komisyonun rapor çalışmalarının bu içinde biteceğini söyledi.
Bilindiği üzere komisyonun çalışma süreci şubat ayında sona eriyor. Raporun bu ay içerisinde yazılması bekleniyor.
RAPORDA ANA ODAK PKK'NIN SİLAH BIRAKMASI VE TOPLUMSAL BÜTÜNLEŞME
TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporunda sona yaklaşılırken detaylar da netleşmeye başladı.
Raporda tüm partilerin katıldığı ortak noktalar yer alacak. Raporun giriş bölümünde komisyonun niye kurulduğu, ruhu (her kesimin fikrinin alındığı, geniş bir katılım sağlandığı vurgusu yapılacak) ve bu aşamaya nasıl gelindiği anlatılacak.
Türk- Kürt kardeşliğinin tarihi önemine vurgu yapılacak.
Raporun omurgasını AK Parti'nin raporu oluşturacak. Odak nokta PKK'nın silah bırakma süreci ve toplumsal bütünleşme olacak.