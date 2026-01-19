MHP müşterek rapor için tarih verdi! "Suriye'deki gelişmeler işleri kolaylaştırır" mesajı: "SDG bir engel gibi duruyordu"

"SURİYE'DEKİ GELİŞMELER İŞLERİ KOLAYLAŞTIRIR"



Bu kapsamda MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız,"Suriye'deki gelişmelerin yansıması lehe olur. İşler daha da kolaylaşır. SDG bir engel gibi duruyordu o engel de kalkmış gibi gözüküyor şimdilik"değerlendirmesinde bulundu.

Yıldız, komisyonun rapor çalışmalarının bu içinde biteceğini söyledi.