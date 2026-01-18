Evlat acısı yetmedi tehdit ettiler! Atlas Çağlayan’ın annesine mesaj yağdıran 4 kişi yakalandı
Güngören’de 16 yaşındaki Atlas Çağlayan "yan bakma" tartışması yüzünden hayatını kaybetti. Atlas Çağlayan'ın annesi Gülhan Ünlü, evlat acısının ardından bu kez tehdit mesajlarıyla sarsıldı. Cinayetin ardından gönderilen mesajlar üzerine başlatılan soruşturmada 4 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Güngören'de 14 Ocak'ta öldürülen 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın annesi Gülhan Ünlü'ye tehdit içerikli mesajlar gönderdikleri belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gerçekleştirilen operasyon kapsamında şüpheliler, polis ekiplerince yakalanarak emniyete götürüldü.
AİLE BİREYLERİNE TEHDİT MESAJLARI
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Atlas Çağlayan'ın öldürülmesinin ardından aile bireylerine yönelik tehdit mesajları gönderildiğinin tespit edilmesi üzerine resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Soruşturma kapsamında mesajların kaynağının tespit edilmesiyle birlikte 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Olay, 14 Ocak'ta Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde bir baklavacı önünde meydana gelmişti. İddiaya göre, birbirini tanımayan Atlas Çağlayan (16) ile E.Ç. (15) arasında "yan baktın" tartışması çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ç., yanında bulunan ve "sustalı" olarak tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı ağır yaraladı. Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Atlas Çağlayan, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
BIÇAKLA BİRLİKTE YAKALANDI
Olay sonrası polis ekipleri, şüpheli E.Ç. ve yanındaki arkadaşlarını olayda kullanılan bıçakla birlikte yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 yaşından küçük şüpheli E.Ç., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.