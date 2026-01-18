Evlat acısı yetmedi tehdit ettiler! Atlas Çağlayan’ın annesine mesaj yağdıran 4 kişi yakalandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Atlas Çağlayan'ın öldürülmesinin ardından aile bireylerine yönelik tehdit mesajları gönderildiğinin tespit edilmesi üzerine resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Atlas Çağlayan (DHA)

NE OLMUŞTU?

Olay, 14 Ocak'ta Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde bir baklavacı önünde meydana gelmişti. İddiaya göre, birbirini tanımayan Atlas Çağlayan (16) ile E.Ç. (15) arasında "yan baktın" tartışması çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ç., yanında bulunan ve "sustalı" olarak tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı ağır yaraladı. Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Atlas Çağlayan, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.