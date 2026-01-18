PODCAST CANLI YAYIN

Zeynep Sönmez dünyanın gündeminde! Bayılan top toplayıcı çocuk için seferber oldu

Sezonun ilk grand slam turnuvası olan Avustralya Açık’ta ana tabloya kalmayı başaran milli tenisçi Zeynep Sönmez, ilk turda büyük bir sürprize imza attı. Ayrıca maçtaki hareketiyle de dünyanın gündemine oturdu. Genç raket, bayılan top toplayıcı için maçı durdurdu. Ardından da yürümesine yardımcı olarak takdir topladı.

Zeynep Sönmez, turnuvanın 11 numaralı seribaşı Rus tenisçi Ekaterina Alexandrova ile karşı karşıya geldiği mücadeleyi 2-1 kazanarak ikinci tura yükseldi.

Dünya onu konuşuyor!

Bu sonuçla Zeynep Sönmez, Türkiye tenis tarihinde Avustralya Açık'ta tek kadınlarda ikinci tura yükselen ilk Türk tenisçi olmayı başardı.

Milli raket, 2. turda Macar tenisçi Anna Bondar ile ABD'li Elizabeth Mandlik arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.

ZEYNEP SÖNMEZ'DEN ALKIŞLANAN HAREKET

Mücadele sırasında yaşanan bir olay herkesi korkuttu.. Hakem kulesinin yanında görev yapan top toplayıcı çocuk, bir anda fenalaşarak yere yığıldı.

ZEYNEP SÖNMEZ DURDURDU

Durumu fark eden Zeynep Sönmez, rakibinden izin alarak hemen çocuğun yardımına koştu. Milli tenisçi, top toplayıcı çocukla konuşarak ayağa kalkmasına yardımcı olurken, bu davranışı tribünlerden alkışlarla karşılandı.

ALKIŞLAR ZEYNEP'E

Kenara doğru yöneldikleri sırada top toplayıcı çocuk bir kez daha baygınlık geçirince, Zeynep hızlı bir refleksle çocuğu düşmeden tutarak güvenli bir şekilde oturmasını sağladı. Gösterdiği duyarlılık sonrası Zeynep, izleyicilerden bir kez daha alkış aldı ve ardından maçına devam etti.

