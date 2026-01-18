Zeynep Sönmez dünyanın gündeminde! Bayılan top toplayıcı çocuk için seferber oldu

ALKIŞLAR ZEYNEP'E

Kenara doğru yöneldikleri sırada top toplayıcı çocuk bir kez daha baygınlık geçirince, Zeynep hızlı bir refleksle çocuğu düşmeden tutarak güvenli bir şekilde oturmasını sağladı. Gösterdiği duyarlılık sonrası Zeynep, izleyicilerden bir kez daha alkış aldı ve ardından maçına devam etti.