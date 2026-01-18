Tel Aviv’de korku manşetleri: Gazze’nin anahtarı Başkan Erdoğan’da

TRUMP GERİ ADIM ATMIYOR Maariv'in haberine göre, Netanyahu yaklaşık iki hafta önce Trump'a, Türk askerinin Gazze'ye konuşlandırılmasına İsrail'in kesin bir dille karşı çıktığını iletti. Buna karşın ABD Başkanı'nın, Türkiye'nin Gazze'nin yönetimini denetlemesi planlanan Barış Konseyi'nde yer alması konusunda ısrarcı olduğu aktarıldı.

ANKARA MERKEZLİ PLAN TEL AVİV'İ PANİKLETTİ Haberde, Başkan Erdoğan yönetimindeki Türkiye'ye yönelik katil İsrail'de duyulan rahatsızlık açık biçimde yansıtıldı. İsrail'in, Türkiye'ye bırakılacak alanlar üzerinde sürekli ve sıkı bir denetim yürütmek zorunda kalacağı, ancak bunun sahada her zaman mümkün olmayabileceği ifade edildi.

GAZZE'DEN ÇEKİLME BASKISI KAPIDA Maariv, Türkiye'nin ilerleyen aşamada diğer Arap ülkeleriyle birlikte Gazze'den İsrail ordusunun tamamen çekilmesini talep edebileceğini, Barış Konseyi adına bu yönde sert ve organize bir baskı oluşabileceğini yazdı. Böyle bir senaryoda İsrail'in manevra alanının ciddi biçimde daralabileceği değerlendirmesi yapıldı.