Tel Aviv’de korku manşetleri: Gazze’nin anahtarı Başkan Erdoğan’da
ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planına Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı kurucu üye olarak dahil etmesi, Tel Aviv’de deprem etkisi yarattı. İsrail basını, sürecin Netanyahu’dan gizli yürütüldüğünü yazarken, Türkiye’nin Gazze’de söz sahibi olma ihtimali “kabus senaryosu” olarak nitelendirildi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Gazze'de güvenliğin sağlanması ve yeniden imar sürecini yönetecek Barış Kurulu için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı kurucu üye olarak davet etmesi, siyonist İsrail siyasetinde ve basınında geniş yankı uyandırdı.
İsrail medyası daveti,"TRUMP GAZZE'NİN ANAHTARINI ERDOĞAN'A VERDİ"yorumlarıyla manşetlere taşıdı. Maariv gazetesi, "Netanyahu bilmiyordu: Trump Gazze Şeridi'nin anahtarlarını Erdoğan'a verdi" başlığıyla yayımladığı haberinde, ABD Başkanı'nın Gazze planını açıklarken Başkan Erdoğan'ı da sürece dahil etmesinin Tel Aviv'de adeta şok etkisi yarattığını yazdı.
TEL AVİV'DE HABER ŞOKU: NETANYAHU DEVRE DIŞI MI KALDI?
Haberde, Trump'ın davetinin katil Binyamin Netanyahu'ya önceden bildirilmediği vurgulandı. İsrail Başbakanlık Ofisi'nin bu durumu doğrulayan açıklaması, sürecin İsrail açısından beklenmedik şekilde ilerlediği yorumlarına neden oldu.
İSRAİL'DEN RESMİ TEPKİ: "KOORDİNASYON YOK"
İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Barış Kurulu'nun yapısına ilişkin adımın İsrail ile koordine edilmediği belirtilerek,"Barış Konferansı'na bağlı olarak Gazze'yi yönetecek komitenin yapısına ilişkin açıklama İsrail ile koordine edilmemiştir ve İsrail'in politikalarıyla çelişmektedir. Başbakan, Dışişleri Bakanı Gideon Saar'a bu konuyu ABD Dışişleri Bakanı nezdinde gündeme getirmesi talimatını vermiştir." ifadeleri kullanıldı.
TRUMP GERİ ADIM ATMIYOR
Maariv'in haberine göre, Netanyahu yaklaşık iki hafta önce Trump'a, Türk askerinin Gazze'ye konuşlandırılmasına İsrail'in kesin bir dille karşı çıktığını iletti. Buna karşın ABD Başkanı'nın, Türkiye'nin Gazze'nin yönetimini denetlemesi planlanan Barış Konseyi'nde yer alması konusunda ısrarcı olduğu aktarıldı.
ANKARA MERKEZLİ PLAN TEL AVİV'İ PANİKLETTİ
Haberde, Başkan Erdoğan yönetimindeki Türkiye'ye yönelik katil İsrail'de duyulan rahatsızlık açık biçimde yansıtıldı. İsrail'in, Türkiye'ye bırakılacak alanlar üzerinde sürekli ve sıkı bir denetim yürütmek zorunda kalacağı, ancak bunun sahada her zaman mümkün olmayabileceği ifade edildi.
GAZZE'DEN ÇEKİLME BASKISI KAPIDA
Maariv, Türkiye'nin ilerleyen aşamada diğer Arap ülkeleriyle birlikte Gazze'den İsrail ordusunun tamamen çekilmesini talep edebileceğini, Barış Konseyi adına bu yönde sert ve organize bir baskı oluşabileceğini yazdı. Böyle bir senaryoda İsrail'in manevra alanının ciddi biçimde daralabileceği değerlendirmesi yapıldı.
İSRAİL BASININA GÖRE "KABUS SENARYOSU"
Gazete, Gazze'nin yabancı aktörlerin denetimine bırakılmasının İsrail için stratejik bir kayıp olacağı yorumunda bulundu. Bu sürecin fiilen başlamasına işaret eden gelişmelerin sahada görülmeye başlandığı öne sürüldü.
REFAH DETAYI ALARM ZİLLERİNİ ÇALDIRDI
Haberde, yeniden imar çalışmalarının özellikle İsrail'in işgali altındaki Refah'ta başlatılmasına yönelik taleplerin Tel Aviv'de ciddi tedirginlik yarattığına dikkat çekildi.