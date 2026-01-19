PODCAST CANLI YAYIN
Fenerbahçe lider Galatasaray’la farkı 1 puana indirdi

Alanya’da çok zorlanan sarılacivertliler, Hadergjonaj ve Makouta’nın golleriyle iki kez şok yaşadı. Ama Talisca (2) ve Musaba ile yine geri dönmeyi başardı.

19 Ocak 2026
Fener fırsatı kaçırmadı... Sarı-lacivertliler lider Galatasaray'ın evinde Gaziantep'le berabere kaldığı haftada Alanyaspor'u deplasmanda 3-2 yenerek zirveyle farkı 1 puana indirdi. 3. dakikada Hadergjonaj'ın ceza sahası dışında kaleyi çaprazdan gören noktada mükemmel şutunda top ağlara gitti: 1-0. 9. dakikada Musaba'nın ortasında Ümit Akdağ'a çarparak yön değiştiren topu Talisca kafayla filelere gönderdi: 1-1. 27. dakikada Hadergjonaj'ın kornerinde ceza sahasında topa iyi yükselen Makouta, takımını yeniden öne geçirdi: 2-1. 45+1. dakikada Duarte'nin şutu direkten döndü. 52. dakikada Talisca vurdu, Ertuğrul kurtaldı. Musaba topu iyi takip edip golü attı: 2-2. 78. dakikada Asensio'nun şık pasında Talisca aynı güzellikle bir plase ile 3 puanı getiren golü attı: 2-3.

