Fenerbahçe lider Galatasaray’la farkı 1 puana indirdi

Fener fırsatı kaçırmadı... Sarı-lacivertliler lider Galatasaray'ın evinde Gaziantep'le berabere kaldığı haftada Alanyaspor'u deplasmanda 3-2 yenerek zirveyle farkı 1 puana indirdi. 3. dakikada Hadergjonaj'ın ceza sahası dışında kaleyi çaprazdan gören noktada mükemmel şutunda top ağlara gitti: 1-0. 9. dakikada Musaba'nın ortasında Ümit Akdağ'a çarparak yön değiştiren topu Talisca kafayla filelere gönderdi: 1-1. 27. dakikada Hadergjonaj'ın kornerinde ceza sahasında topa iyi yükselen Makouta, takımını yeniden öne geçirdi: 2-1. 45+1. dakikada Duarte'nin şutu direkten döndü. 52. dakikada Talisca vurdu, Ertuğrul kurtaldı. Musaba topu iyi takip edip golü attı: 2-2. 78. dakikada Asensio'nun şık pasında Talisca aynı güzellikle bir plase ile 3 puanı getiren golü attı: 2-3.