Donald Trump, daha önce verdiği röportajlarda UFO'lar hakkında "çok ilginç bilgiler" bildiğini ancak bunları açıklayıp açıklamayacağı konusunda kararsız olduğunu belirtmişti. Ancak son gelen bilgiler, Trump'ın "halkın gerçeği bilmeye hakkı olduğu" gerekçesiyle düğmeye bastığı yönünde. Geçtiğimiz haftalarda Trump'ın UFO açıklamalarıyla hakkındaki Epstein belgeleri gündemini değiştirmeye çalıştığı iddia edilmişti.

Trump'ın UFO takıntısı

PENTAGON'UN UFO SKANDALI

ABD hükümeti uzaylıların varlığını kanıtlamaya yönelik çalışmalara milyonlarca dolar harcadıktan sonra onlarca yıllık misyonun fiyasko olduğunu resmen kabul etmişti. Pentagon 2024 raporunda, 1945'ten bu yana ABD hükümetinin UFO'lar hakkındaki tüm araştırma faaliyetlerini incelediğini ve uzaylıların teknolojilerinin Dünya'ya hiç uğramadığı sonucuna varılmıştı. Pentagon'un sağladığı milyonlarca dolarlık fon ise ABD basınının deyimi ile "hayalet avcıları ve medyumlardan" oluşan bir ekibe heba edildi.