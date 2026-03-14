Trump'ın UFO takıntısı | Pentagon harekete geçti: Gizli belgeler yayımlanacak

ABD'de UFO çılgınlığı devam ediyor. Trump’ın “UFO Şeffaflık Kararnamesi” iddiasıyla Pentagon ve istihbarat birimlerinin yıllardır sakladığı net videolar, yüksek çözünürlüklü uydu fotoğrafları ve teknik raporlar halka açılacağı iddia ediliyor. Trump'ın geçtiğimiz haftalarda yaptığı UFO açıklamasının Epstein gündemini değiştirmeyi amaçladığı iddia edilmişti.

  • Donald Trump yönetiminin UFO'larla ilgili gizli belgeleri halka açmaya hazırlandığı iddia ediliyor.
  • Açıklanacak belgeler arasında askeri jetler ve radarlar tarafından kaydedilen net videolar ile uzaydan çekilmiş uydu fotoğrafları bulunduğu öne sürülüyor.
  • Pentagon 2024 raporunda 1945'ten bu yana yapılan UFO araştırmalarını incelediğini ve uzaylı teknolojilerinin Dünya'ya uğramadığı sonucuna vardığını açıklamıştı.
  • Trump daha önce UFO'lar hakkında ilginç bilgiler bildiğini ancak açıklama konusunda kararsız olduğunu belirtmişti.
  • ABD hükümeti uzaylıların varlığını kanıtlamaya yönelik çalışmalara milyonlarca dolar harcamış ancak misyon başarısız olmuştu.

ABD'de UFO çılgınlığı devam ediyor. Donald Trump yönetiminin, tanımlanamayan uçan nesnelerle (UFO) ilgili gizli belgeleri halka açmaya hazırlandığına ilişkin iddialar arttı.

New York Post'un haberine göre, bu belgeler arasında "insan yapımı olmayan" araçlara ait net video kayıtları ve yüksek çözünürlüklü uydu fotoğrafları yer alabilir.

Beyaz Saray'da UFO çılgınlığı

BEYAZ SARAY'DA UFO ÇILGINLIĞI

Beyaz Saray kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre, Trump'ın "UFO Şeffaflık Kararnamesi" kapsamında kamuoyuyla paylaşılacak materyallerin, bugüne kadar yayınlanan bulanık görüntülerden çok daha farklı olduğu iddia ediliyor. Kaynaklar, yayınlanacak dosyaların Pentagon ve istihbarat birimleri tarafından yıllardır saklanan "somut kanıtlar" içerdiğini öne sürüyor.

Pentagon'un UFO çalışmaları

UYDU FOTOĞRAFLARI VE NET VİDEOLAR

Haberde öne çıkan en çarpıcı detay, gizliliği kaldırılacak materyallerin içeriği. İddiaya göre içerik şu şekilde olacak:

Net Videolar: Askeri jetler ve radarlar tarafından kaydedilen, fizik kurallarını zorlayan manevralar yapan araçlara ait görüntüler.

Uydu Görüntüleri:Uzaydan çekilmiş, "dünya dışı kökenli" olduğu iddia edilen hava araçlarının detaylı fotoğrafları.

Teknik Analizler:Bu araçların itki sistemleri ve materyal yapılarına dair hazırlanan gizli raporlar.

TRUMP'TAN UFO İDDİALARI

Donald Trump, daha önce verdiği röportajlarda UFO'lar hakkında "çok ilginç bilgiler" bildiğini ancak bunları açıklayıp açıklamayacağı konusunda kararsız olduğunu belirtmişti. Ancak son gelen bilgiler, Trump'ın "halkın gerçeği bilmeye hakkı olduğu" gerekçesiyle düğmeye bastığı yönünde. Geçtiğimiz haftalarda Trump'ın UFO açıklamalarıyla hakkındaki Epstein belgeleri gündemini değiştirmeye çalıştığı iddia edilmişti.

PENTAGON'UN UFO SKANDALI

ABD hükümeti uzaylıların varlığını kanıtlamaya yönelik çalışmalara milyonlarca dolar harcadıktan sonra onlarca yıllık misyonun fiyasko olduğunu resmen kabul etmişti. Pentagon 2024 raporunda, 1945'ten bu yana ABD hükümetinin UFO'lar hakkındaki tüm araştırma faaliyetlerini incelediğini ve uzaylıların teknolojilerinin Dünya'ya hiç uğramadığı sonucuna varılmıştı. Pentagon'un sağladığı milyonlarca dolarlık fon ise ABD basınının deyimi ile "hayalet avcıları ve medyumlardan" oluşan bir ekibe heba edildi.

