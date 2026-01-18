Beşiktaş stoper ve kaleci transferinde son aşamaya geldi

Beşiktaş'ta transferde yoğun mesai harcanıyor. Siyah-Beyazlılar, savunma hattına takviye yapmaya hazırlanıyor. Kartal'ın bitirmeye en yakın transferleri ise Emmanuel Agbadou ve Filip Jorgensen... Beşiktaş, Wolves forması giyen 28 yaşındaki Fildişili stoperin transferinde artık sona geldi. Yıldız oyuncunun menajeri ile İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirildi. Beşiktaş'ın Agbadou için son teklifi kiralık+ zorunlu opsiyonla toplam 15 milyon Euro. Beşiktaş, bu teklifin kabul edilmesini bekliyor. Siyah- Beyazlılar daha önce 14 milyon Euro teklif etmişti. Bu teklifi 1 milyon Euro daha artırarak güncelledi. Mert Günok ile yollarını ayıran Beşiktaş kaleye de takviye yapacak. En güçlü aday ise Chelsea'nin 23 yaşındaki kalecisi Filip Jorgensen. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, genç eldiveni kaleye istiyor. Chelsea'nin kiralık kontenjanını ayarlaması gerekiyor. Bu durum çözüldüğü takdirde Jörgensen transferi gerçekleşecek. Beşiktaş, iki yıldızın transferini resmiyete döktükten sonra diğer mevkiler için harekete geçecek.

