Şara’ya Berlin tuzağı: Barzani medyası ve Alman siyasetçilerden kirli operasyon

ENKS Başkanı Muhammed İsmail (Takvim)

ENKS Başkanı Muhammed İsmail'in Barzani medyasında dile getirdiği,"Suriye ya bölünecek ya da ademi merkeziyetçi bir siyasete sahip olacak" sözleri ise sürecin bir "çözüm"değil, bölünme dayatması olduğu yorumlarına yol açmıştı.

İsmail'in Rudaw'daki şu itirafı da dikkat çekmişti:"Barzani bize her zaman, 'Siz ne üzerinde anlaşırsanız ben sizi tebrik eder ve her türlü desteği veririm' dedi."

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Barzani'ler tarafından hedef alındı (AA)

ZİYARET ÖNCESİ EŞ ZAMANLI HAMLE

Şara'nın Berlin ziyareti öncesinde Alman siyasetçilerin peş peşe yaptığı açıklamalar, röportajına uygulanan sansür ve Barzani hattının uzun süredir savunduğu "adem-i merkeziyetçi Suriye" planı, medya ve algı operasyonu yoluyla yürütülen süreci adeta gözler önüne serdi.