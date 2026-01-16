Şara’ya Berlin tuzağı: Barzani medyası ve Alman siyasetçilerden kirli operasyon
Takvim aylar önce uyardı, kirli senaryo Berlin’de hortladı! PKK/SDG’nin “özerklik” hayaline kol kanat geren Barzani yönetimi, Ahmed Şara’nın Almanya ziyaretini itibar suikastıyla hedef aldı. Önce Şara’ya sansür uygulayan Barzani medyası, bu kez Alman siyasetçilere mikrofon uzatarak Şara’yı savaş suçlusu gibi lanse etmeye kalkıştı.
Suriye'de terör örgütü PKK/SDG'nin "adem-i merkeziyetçilik" adı altında özerklik arayışına destek veren Barzani kanadı, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Almanya ziyareti öncesinde medya ve siyaset üzerinden eş zamanlı bir kampanya başlattı. Şara'nın pazartesi günü Berlin'e giderek Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile görüşmesi beklenirken, Barzani çizgisindeki medya organları ve terör örgütü destekçisi siyasetçilerin açıklamaları dikkat çekti.
Şara'ya yönelik ilk hamle, Almanya'daki temasları öncesinde Alman siyasetçilerin mikrofonlara çıkarılmasıyla geldi. PKK/SDG'ye yakınlığıyla bilinen Barzani medyası, Şara'yı hedef alan sert açıklamaları geniş şekilde servis ederek uluslararası kamuoyunda algı oluşturmayı amaçladı.
"ALMANYA BİR SAVAŞ SUÇLUSUYLA KONUŞMAMALI"
Almanya Sol Parti (Die Linke) Milletvekili Clara Bunger, Barzani medyası Rudaw'a yaptığı açıklamada Şara'yı hedef alarak,
"Bizim görüşümüze göre, Almanya bir savaş suçlusu ile masaya oturmamalıdır. O kişi (Ahmed el-Şara) davet edilmemeliydi" ifadelerini kullandı.
Bunger, Almanya'nın Kürtler konusunda taraf olması gerektiğini savunarak, "Almanya'nın Kürtlerin yanında olduğu açıkça belli edilmeli"ifadelerini kullanarak Şara ile temaslara karşı çıktı.
"HALEP'TEKİ KÜRTLERİN DURUMU GÜNDEME GETİRİLMELİ"
Yeşiller Partisi Milletvekili ve Bundestag'daki Kürt Milletvekilleri Grubu Başkanı Kasım Tahir Salih de, Şara-Merz görüşmesi öncesinde yaptığı açıklamada, "Şansölyemiz Merz'in, Şara ile görüşmesi sırasında Halep'teki Kürtlerin durumundan bahsetmesi çok önemlidir"dedi.
Salih, Suriye hükümetini hedef alarak, "Suriye hükümetinin onlara yönelik mevcut saldırıları hiçbir şekilde kabul edilemez"ifadelerini kullandı.
SPD'DEN "SORUNLU ZİYARET" VURGUSU
Sosyal Demokrat Parti (SPD) Milletvekili Serdar Yüksel ise Şara'nın Almanya ziyaretini "sorunlu"olarak nitelendirerek,
"Merz, Şara'ya açıkça dini ve etnik azınlıkların haklarının ve vatandaşların fiziki güvenliğinin garanti altına alınması gerektiğini söylemelidir" dedi.
"DAVET BÜYÜK BİR UTANÇTIR"
Sol Parti Milletvekili Cansu Özdemir ise Şara'nın davet edilmesini eleştirerek, "Şara, El Kaide ve El Nusra Cephesi'nin yolu olan geçmiş yolunu seçti. Kürt, Dürzi ve Alevi katliamı bunu kanıtladı"ifadelerini kullandı. Özdemir, sözde Rojava'nın özerkliğinin tanınmasını talep ederek terör örgütü PKK/YPG'nin sözcülüğüne soyundu.
SANSÜR HAMLESİ: RÖPORTAJ YAYINDAN ÇEKİLDİ
Şara'ya yönelik medya operasyonunun ikinci ayağında ise doğrudan sansür devreye sokuldu. Takvim'in gündem getirdiği, Suriye devlet televizyonu "El-İhbariye", Şara'nın Irak'ta yayın yapan Şems TV'ye verdiği röportajdan bazı bölümlerin yayınlanmadığını duyurdu.
Suriye Enformasyon Bakanlığı, söz konusu röportajın "siyasi gerekçelerle" sansürlendiğini vurgulayarak, bunun profesyonel gazetecilikle bağdaşmadığını açıkladı. Bakanlık, röportajın resmi platformlardan yayımlanacağını bildirdi.
Sansürlenen röportajda Şara'nın, terör örgütü SDG/YPG'nin PKK ile bağlantısına dikkat çektiği ve şu ifadeleri kullandığı belirtildi:
"Suriye'deki Kürtleri korumak askeri bir oluşumla mı sağlanır? Sınır ötesindeki ve Türkiye ile 40-50 yıllık sorunları olan, dışarıdan gelen bir örgütle mi sağlanır?"
TAKVİM AYLARDIR YAZIYOR: BARZANİ-YPG HATTI
Takvim'in daha önce defalarca gündeme getirdiği, Barzani kanadı terör örgütü PKK/SDG'ye "adem-i merkeziyetçilik" adı altında fiili özerklik kazanması için açık destek veriyor.
Geçtiğimiz ay Duhok'ta terör örgütü YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin'in kravat takarak özerklik talebini dile getirmesi, ardından Mesud Barzani ile yaptığı görüşme bu sürecin açık göstergesi olarak değerlendirilmişti.
IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'nin, "Yönetimin adem-i merkeziyetçi olması Suriye için hayati önem taşıyor"sözleri ve"Entegrasyon garantisi olmadan YPG'nin silah bırakması beklenemez"çıkışı, bu hattın siyasi çerçevesini ortaya koymuştu.
ENKS Başkanı Muhammed İsmail'in Barzani medyasında dile getirdiği,"Suriye ya bölünecek ya da ademi merkeziyetçi bir siyasete sahip olacak" sözleri ise sürecin bir "çözüm"değil, bölünme dayatması olduğu yorumlarına yol açmıştı.
İsmail'in Rudaw'daki şu itirafı da dikkat çekmişti:"Barzani bize her zaman, 'Siz ne üzerinde anlaşırsanız ben sizi tebrik eder ve her türlü desteği veririm' dedi."
ZİYARET ÖNCESİ EŞ ZAMANLI HAMLE
Şara'nın Berlin ziyareti öncesinde Alman siyasetçilerin peş peşe yaptığı açıklamalar, röportajına uygulanan sansür ve Barzani hattının uzun süredir savunduğu "adem-i merkeziyetçi Suriye" planı, medya ve algı operasyonu yoluyla yürütülen süreci adeta gözler önüne serdi.