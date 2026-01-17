CHP'li belediyelerde rant yarışı hız kesmiyor! Başkandan arkadaşına 200 milyonluk kıyak

İmara aykırı yapı ruhsatlarıyla gündeme gelen ve CHP eliyle 25 yıldır adeta talan edilen Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir imar skandalı daha patlak verdi. Mevcut Başkan CHP'li Şadi Özdemir'in adı rant skandalına karıştı. 1999'da DSP'den Osmangazi Belediye Başkanı seçilen ve daha sonra CHP'ye geçen müteahhit Hilmi Şensoy, Aralık 2023'te, rezidans ve iş merkezi inşaatına başladı. Ancak Ocak 2025'te tamamlandığında planlanandan yaklaşık 2 kat büyüklükte iki blok ortaya çıktı.

Bursa Nilüfer Belediyesi (www.nilufer.bel.tr) RUHSATA AYKIRI İnşaatı inceleyen Bursa Mimarlar Odası, binada 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına göre 8 bin 300 metrekare yapı alanı olması gerekirken, 15 bin 800 metrekare inşa edildiğini tespit etti. Mimarlar Odası, 18 Şubat 2025'te hazırladığı inceleme raporunu da Nilüfer Belediyesi'ne gönderdi. 7 bin 500 metrekare fazla inşat yapılarak yaklaşık 200 milyon lira fazla kazanç sağlanan inşaatın müteahhidi ile belediye başkanı ise dava arkadaşı çıktı.