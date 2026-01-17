SON DAKİKA
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı transferlerin kısa süre içinde tamamlanacağını söyledi

Serdal Adalı, “Tahmin ediyorum, önümüzdeki bir hafta içinde üstünde çalıştığımız futbolcularla ilgili bir sonuç alırız. Düzeleceğiz. Camianın içi rahat olsun” ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi :17 Ocak 2026
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Karaaslan İnşaat ile yapılan forma sırt sponsorluğunun imza töreninde açıklamalarda bulundu. Adalı transferlerle ilgili, "Tahmin ediyorum, önümüzdeki bir hafta içinde üstünde çalıştığımız futbolcularla ilgili bir sonuç alırız. Düzeleceğiz. Camianın içi rahat olsun" dedi. Adalı, "Sergen Yalçın özellikle sol kanat, stoper ve emin olduğumuz bir 6 numara istiyor. Bunları tamamlarsak, bu takım gayet güzel şekilde yol alacaktır" dedi. Wolverhampton'ın Fildişili stoperi Agbadou için "Kulübüne teklif verdik, bekliyoruz. Futbolcu ile bir sıkıntı yok. Kulübü evet dediği gün transfer biter" diyen Adalı, Lazio'nun Portekizli sol beki Nuno Tavares için, "Oyuncuyla ilgili bir sıkıntı yok. Kulübüyle görüşüyoruz. Bugün de bitebilir, 1 haftaya da bitebilir" ifadelerini kullandı. Adalı, Chelsea'nin Danimarkalı kalecisi Jörgensen için de "Jörgensen gelmek istiyor, oradaki sıkıntı kulübünün kiralama limitinin dolu olması. Limiti açmaları lazım. Bunu bekliyoruz. Belki de en son gelecek transferlerden biri" diye konuştu.


ABRAHAM'I SATMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ

Adı son günlerde Aston Villa ile anılan Tammy Abraham ile ilgili de konuşan Adalı, "Abraham için Aston Villa'dan resmi sayılabilecek bir teklif geldi, İngiltere'den başka bir teklif daha geldi, şu anlık satmak gibi bir planımız yok. Teknik kadronun Aston Villa'dan istediği futbolcular var, bunu da biz onlara ilettik" ifadelerini kullandı.


DEMİR EGE GİTMEK İSTİYOR

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Portekiz ekibi Braga'nın 5 milyon euro'luk teklif yaptığı Demir Ege Tıknaz ile ilgili de, "Demir Ege'ye teklif geldi, görüşüyoruz teklif yapan kulüple. Kendisi de gitmek istiyor" ifadelerini kullandı. Başkan Adalı, takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan Rafa Silva için de "Benfica Rafa ile ilgili bir girişimde bulundu. Onlara talebimizi ilettik. O mertebede bir çizgiye gelirse Rafa gider. Gelmezse de Rafa burada kalır ve Beşiktaş'ın oyuncusu olarak hayatına devam eder" dedi.

