Fenerbahçe’de forvet fırtınası: En-Nesyri’ye bütün Avrupa talip oldu

Ara transfer döneminde kadrosuna bir golcü takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler'de Faslı futbolcusu Youssef En-Nesyri için Avrupa'dan önemli ekipler devreye girdi. İngiltere'den Everton ve Nottingham Forest ile birlikte İtalya'dan da Napoli, En-Nesyri ile ilgileniyor. Fenerbahçe, bu gelişmenin ardından golcü takviyesi için transfer listesini yeniledi. Edinilen bilgilere göre Fenerbahçe, Mallorca forması giyen eski oyuncusu Vedat Muriqi'yi de transfer listesine dahil etti. Yönetimin yapacağı toplantıda 31 yaşındaki forveti Tedesco'ya sunacağı ve onay verilmesi halinde kulübüne teklif götürüleceği öğrenildi. İspanyol ekibi ile 2025/26 sezonunda tüm kulvarlarda 18 maça çıkan Kosovalı santrfor, 11 gollük performans sergiledi. Vedat fizik gücü, hava toplarındaki etkinliğiyle Süper Lig'i yakından tanıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN