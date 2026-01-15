Ekrem İmamoğlu'nun "sahte diploma" davasında gerilim! CHP'liler jandarmanın üzerine yürüdü: Suat Özçağdaş hakaret savurdu!
Silivri’de Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptaline ilişkin davanın görüldüğü duruşma öncesi CHP’liler ile jandarma arasında gerginlik yaşandı. Güvenlik barikatını aşmak isteyen CHP'li grup jandarmanın üzerine yürürken CHP Milletvekili Suat Özçağdaş "şerefsiz" diyerek güvenlik güçlerine hakaret etti.
Cumhuriyet Halk Partili isimler Silivri'de jandarma ile karşı karşıya geldi. CHP milletvekili Suat Özçağdaş güvenlik güçlerine "Şerefsiz" diyerek hakaret savurdu...
Yolsuzluk ve casusluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu'nun lisans diploması "resmi belgede sahtecilik" soruşturması kapsamında iptal edildi.
EKREM İMAMOĞLI KARŞI DAVA AÇTI
Ekrem İmamoğlu'nun, avukatları, diplomanın iptaline karşı 6 Mayıs 2025'te İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Davanın duruşması bugün İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nde görülmesi gerekirken, salon kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle Marmara Ceza İnfaz Kurumu karşısında bulunan duruşma salonunda görüldü.
Davacı İmamoğlu, duruşmaya fiziki olarak katıldı ve sözlü itirazda bulundu.
Duruşmaya Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB başkan vekili Nuri Aslan, Dilek İmamoğlu ve partililer katıldı.
CHP'Lİ SUAT ÖZÇAĞDAŞ'TAN GÜVENLİK GÜÇLERİNE HAKARET
Duruşma öncesi güvenlik barikatını aşıp içeri girmek isteyen CHP'liler ile jandarma ekipleri arasında gerginlik yaşandı. CHP'liler güvenlik önlemi alan ekiplerin üzerine yürürken CHP'li Suat Özçağdaş büyük bir skandala imza attı.
Bir personeli "Bırak oğlum beni" diyerek iten Özçağdaş araç içindeki jandarmaya ise "Şerefsiz" diyerek hakaret etti.
CHP'liler arasından bir şahsın Jandarma personeline "İsrail'den gelmesiniz İsrail'den" diyerek bağırdığı duyuldu.
EKREM İMAMOĞLU'NUN DİPLOMASI İPTAL EDİLDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatılmıştı.
Başsavcılıkça, İstanbul Üniversitesine gönderilen yazıda, İmamoğlu'nun diploması dayanak gösterilerek kurulacak iş ve işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli işlemlerin bir an önce yapılması istenmişti.
İstanbul Üniversitesi, Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının da "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle 18 Mart'ta iptaline karar vermişti. İmamoğlu'nun diploma bilgisi 6 Mayıs'ta üniversitenin veri tabanından kaldırılmıştı.
İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi, İmamoğlu hakkında üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianameyi kabul etmişti.