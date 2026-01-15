Ekrem İmamoğlu'nun "sahte diploma" davasında gerilim! CHP'liler jandarmanın üzerine yürüdü: Suat Özçağdaş hakaret savurdu!

Davacı İmamoğlu, duruşmaya fiziki olarak katıldı ve sözlü itirazda bulundu.

CHP'Lİ SUAT ÖZÇAĞDAŞ'TAN GÜVENLİK GÜÇLERİNE HAKARET

Duruşma öncesi güvenlik barikatını aşıp içeri girmek isteyen CHP'liler ile jandarma ekipleri arasında gerginlik yaşandı. CHP'liler güvenlik önlemi alan ekiplerin üzerine yürürken CHP'li Suat Özçağdaş büyük bir skandala imza attı.

Bir personeli "Bırak oğlum beni" diyerek iten Özçağdaş araç içindeki jandarmaya ise "Şerefsiz" diyerek hakaret etti.