Fenerbahçe'ye Fred şoku! N'Golo Kante transferi arefesinde duyurdular
Transfer çalışmalarına dört koldan devam eden Fenerbahçe'de gündemin ilk sırasında N'Golo Kante var. Bir yandan da yabancı kontenjanını azaltması gerekli olan sarı lacivertli ekipte Fred'in ayrılığı konuşuluyordu ancak Brezilya basının tam tersini konu alan bir iddiayı gündeme taşıdı ve deneyimli orta sahanın sezon sonuna kadar takımda kalacağını duyurdu.
Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe'de kadro yapılanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Sarı-lacivertli kulübün, Al-Ittihad forması giyen N'Golo Kanté için girişimlerini sürdürmesi, orta saha hattındaki dengelere ilişkin yeni iddiaları da beraberinde getirdi.
İKİNCİ TRANSFER DÖNEMİNDE ÜÇ İMZA ATILDI
Fenerbahçe, 2 Ocak'ta başlayan ikinci Transfer ve Tescil Dönemi'nde şu ana kadar üç futbolcuyu kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler, Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok ile resmi sözleşme imzaladı. Yapılan transferlerin ardından yönetim, orta sahaya bir takviye daha yapmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı.
KANTE İÇİN DUBAİ TEMASLARI
Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden Fenerbahçe yönetimi, N'Golo Kanté transferi için önemli bir adım attı. Futbol A.Ş.'den sorumlu yönetici Ertan Torunoğulları ile sportif direktör Devin Özek'in, Fransız futbolcunun transferini sonuçlandırmak amacıyla Dubai'ye gittiği öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin oyuncu tarafıyla anlaşma sağladığı, kulüpler arasındaki görüşmelerin ise sürdüğü aktarıldı.
FRED İÇİN AYRILIK İDDİASI GÜNDEME GELMİŞTİ
N'Golo Kanté transferinin gerçekleşmesi halinde Fred ile yolların ayrılabileceği yönündeki iddialar gündeme gelmişti. Bu iddialar üzerine Brezilya basınında deneyimli orta saha oyuncusunun geleceğine dair dikkat çeken bir haber yayımlandı.
ATLETICO MINEIRO İDDİASI
Brezilya merkezli Bolavip'te yer alan habere göre, Atletico Mineiro'nun Fred ile ilgilendiği ancak oyuncunun yüksek maaşı nedeniyle transferin bu aşamada gerçekleşmesinin zor olduğu belirtildi. Haberde, mali şartların görüşmelerin önündeki en büyük engel olduğu ifade edildi.
"BU SEZON TAKIMDA KALMASI BEKLENİYOR"
Gazeteci Dan Abreu, Fred'in durumu hakkında yaptığı değerlendirmede, bu transfer döneminde ayrılığın beklenmediğini aktardı. Abreu, Fred'e yakın bir kaynaktan aldığı bilgiyi paylaşarak, oyuncunun yüksek maaşının transferi zorlaştırdığını ve önceliğinin Belo Horizonte'deki mevcut projeleri olduğunu dile getirdi.
ORTA SAHA PLANLAMASI NETLEŞECEK
Fenerbahçe cephesinde N'Golo Kanté transferine ilişkin görüşmeler sürerken, Fred'in durumu da orta saha planlamasının önemli başlıklarından biri olmaya devam ediyor. Sarı-lacivertli kulübün, transfer sürecindeki gelişmelere göre kadro yapılanmasını netleştirmesi bekleniyor.