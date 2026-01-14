Fenerbahçe'ye Fred şoku! N'Golo Kante transferi arefesinde duyurdular

Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe 'de kadro yapılanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Sarı-lacivertli kulübün, Al-Ittihad forması giyen N'Golo Kanté için girişimlerini sürdürmesi, orta saha hattındaki dengelere ilişkin yeni iddiaları da beraberinde getirdi.

İKİNCİ TRANSFER DÖNEMİNDE ÜÇ İMZA ATILDI

Fenerbahçe, 2 Ocak'ta başlayan ikinci Transfer ve Tescil Dönemi'nde şu ana kadar üç futbolcuyu kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler, Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok ile resmi sözleşme imzaladı. Yapılan transferlerin ardından yönetim, orta sahaya bir takviye daha yapmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı.