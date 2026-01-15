Kartal ZTK'da kayıpsız devam! Beşiktaş - Keçiörengücü: 3-0 | MAÇ SONUCU

Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada siyah-beyazlı ekip sahaya Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Tiago Djalo, Felix Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra Yılmaz, Milot Rashica, Vaclav Cerny, El Bilal Toure ve Tammy Abraham ilk 11'iyle çıktı.

YEDEK KULÜBESİNDE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER Beşiktaş'ta karşılaşmaya yedek başlayan oyuncular Emre Bilgin, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Devrim Şahin, Emirhan Topçu, Ahmet Sami Bircan ve Ali Pağda oldu. Teknik heyet, karşılaşmanın gidişatına göre bu isimlere şans vermeyi planladı.

DERBİ KADROSUNA GÖRE ROTASYON Sergen Yalçın, Türkiye Kupası'nın ilk haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye karşı oynanan ve 2-1 kazanılan derbiye kıyasla kadroda önemli değişikliklere gitti. Savunmada Gökhan Sazdağı ile Emirhan Topçu'yu kulübeye çeken Yalçın, Taylan Bulut ve Felix Uduokhai'yi ilk 11'de görevlendirdi. Takımdan ayrılan David Jurasek'in yerine ise Rıdvan Yılmaz sahaya çıktı.

ORTA SAHA VE HÜCUMDA DEĞİŞİM Orta sahada Salih Uçan ve Orkun Kökçü'yü yedek başlatan deneyimli çalıştırıcı, Kartal Kayra Yılmaz ile Demir Ege Tıknaz'a ilk 11'de şans verdi. Hücum hattında ise Devrim Şahin yerine Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen El Bilal Toure ilk 11'de yer aldı.