Kartal ZTK'da kayıpsız devam! Beşiktaş - Keçiörengücü: 3-0 | MAÇ SONUCU
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. hafta sona erdi. Beşiktaş, evinde ağırladığı Keçiörengücü'nü 3-0 yenerek puanını 6'ya yükseltti. İşte atılan goller...
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Keçiörengücü'nü 3-0 mağlup etti.
Sergen Yalçın'ın öğrencileri, sahadan Tammy Abraham, El Bilal Toure ve Kartal Kayra Yılmaz'ın golleriyle sahadan 3 puanla ayrıldı.
Yoluna kayıpsız devam eden Kartal bir sonraki maçında Kocaelispor deplasmanına çıkacak.
3 puanda kalan mor beyazlılar ise Gaziantep FK'yı ağırlayacak.
GOLLER
Beşiktaş - Keçiörengücü: 1-0 | Tammy AbrahamGOL | Beşiktaş 1-0 Ankara Keçiörengücü
Beşiktaş - Keçiörengücü: 2-0 | El Bilal ToureGOL | Beşiktaş 2-0 Ankara Keçiörengücü
Beşiktaş - Keçiörengücü: 3-0 | Kartal Kayra YılmazGOL | Beşiktaş 3-0 Ankara Keçiörengücü
YALÇIN'DAN 6 DEĞİŞİKLİK
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta mücadelesinde Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, kadroda rotasyona gitti. Tecrübeli teknik adam, kupanın ilk haftasında oynanan karşılaşmaya göre ilk 11'de 6 değişiklik yaptı.
Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada siyah-beyazlı ekip sahaya Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Tiago Djalo, Felix Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra Yılmaz, Milot Rashica, Vaclav Cerny, El Bilal Toure ve Tammy Abraham ilk 11'iyle çıktı.
YEDEK KULÜBESİNDE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER
Beşiktaş'ta karşılaşmaya yedek başlayan oyuncular Emre Bilgin, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Devrim Şahin, Emirhan Topçu, Ahmet Sami Bircan ve Ali Pağda oldu. Teknik heyet, karşılaşmanın gidişatına göre bu isimlere şans vermeyi planladı.
DERBİ KADROSUNA GÖRE ROTASYON
Sergen Yalçın, Türkiye Kupası'nın ilk haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye karşı oynanan ve 2-1 kazanılan derbiye kıyasla kadroda önemli değişikliklere gitti. Savunmada Gökhan Sazdağı ile Emirhan Topçu'yu kulübeye çeken Yalçın, Taylan Bulut ve Felix Uduokhai'yi ilk 11'de görevlendirdi. Takımdan ayrılan David Jurasek'in yerine ise Rıdvan Yılmaz sahaya çıktı.
ORTA SAHA VE HÜCUMDA DEĞİŞİM
Orta sahada Salih Uçan ve Orkun Kökçü'yü yedek başlatan deneyimli çalıştırıcı, Kartal Kayra Yılmaz ile Demir Ege Tıknaz'a ilk 11'de şans verdi. Hücum hattında ise Devrim Şahin yerine Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen El Bilal Toure ilk 11'de yer aldı.
RASHICA'YA 100. MAÇ PLAKETİ
Beşiktaş formasıyla 100. resmi maçına çıkan Milot Rashica'ya karşılaşma öncesinde plaket takdim edildi. Siyah-beyazlı formayla bu önemli eşiği Fenerbahçe derbisinde aşan Kosovalı futbolcu, Beşiktaş kariyerinde 12 gole imza attı. Rashica, daha önce Werder Bremen ve Vitesse formalarıyla da 100'er maça çıkmıştı.
UDUOKHAI 103 GÜN SONRA SAHADA
Beşiktaş'ın Alman savunma oyuncusu Felix Uduokhai, yaklaşık 3,5 aylık aranın ardından yeniden forma giydi. Ankara Keçiörengücü karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Uduokhai, 103 gün sonra siyah-beyazlı formaya kavuştu. Tecrübeli stoper, son olarak 4 Ekim'de oynanan Galatasaray derbisinde sahaya çıkmıştı.
ÖZDENAK VE ELMASTAŞOĞLU İÇİN SAYGI DURUŞU
Mücadele öncesinde Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski futbolcusu Gökmen Özdenak ile Altay ve A Milli Takım'ın eski oyuncusu Ayfer Elmastaşoğlu için saygı duruşunda bulunuldu.
TRİBÜNLERDE BOŞLUKLAR DİKKAT ÇEKTİ
Beşiktaş ile Ankara Keçiörengücü arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasına siyah-beyazlı taraftarlar beklenen ilgiyi göstermedi. Tüpraş Stadı'ndaki maçta tribünlerdeki boşluklar gözlerden kaçmadı.