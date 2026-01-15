Sahada sıkışan SDG Türkiye'yi hedef aldı! Arkasında Ankara var dedi

Halep'in doğu kırsalındaki Deyr Hafir bölgesinde Suriye ordusu ile terör örgütü DSG arasındaki gerilim sıcak çatışmaya evrildi. Bölgede sıkışan ve alan kaybeden örgüt, bir yandan sivilleri canlı kalkan yaparken diğer yandan "diyalog" çağrılarıyla zaman kazanma arayışına girdi.

Suriye'de Mart 2025 mutabakatının çökmesiyle birlikte Halep'in doğusunda tansiyon yükseldi. Terör örgütü PKK/YPG güdümündeki DSG'nin sözde yöneticisi İlham Ahmed, "Şam kapıları kapattı" diyerek uluslararası kamuoyuna mağduriyet mesajları verirken; Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara , örgütün neden muhatap alınmadığını net bir dille ortaya koydu: "Emirleri Kandil'den alanlarla değil, Suriye ile bütünleşen Kürtlerle yol yürüyeceğiz."

Terörist elebaşı Ahmed ayrıca bazı Türk yetkililerin açıklamalarının, saldırıların arkasında olduklarına işaret ettiğini savunarak yaşananları Türk yetkililerin planı gibi öne sürerek Ankara 'yı hedef aldı.

Sözde Özerk Yönetim Dış İlişkiler Dairesi Eşbaşkanı sıfatını kullanan İlham Ahmed, yaptığı açıklamada, Şam hükümetinin tüm diyalog kanallarını kapattığını söyleyerek adeta kin kustu. Halep'teki Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde sıkıştıklarını gizleyemeyen Ahmed, "Şam yönetimi çözüm için sunulan tüm girişimlere kapılarını kapattı" iddiasında bulundu.

ŞARA DEŞİFRE ETTİ: "MUHATAP İLHAM AHMED DEĞİL, KANDİL"

İlham Ahmed'in "Neden bizimle görüşmüyorlar?" sorusunun cevabı ise bizzat Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Suriye devlet televizyonuna verdiği röportajda yer aldı. Şam yönetiminin diyalog kapılarını neden kapattığı, Şara'nın örgütün yapısına dair şu tespitleriyle netleşti:

"SDG/YPG mensuplarının çoğunluğu Kandil'e, terör örgütü PKK'ya bağlıdır ve emirleri Kandil'den almaktadır" diyen Cumhurbaşkanı Şara, İlham Ahmed ve benzerlerinin karar verici olmadığını şu sözlerle vurguladı: "Ne derlerse desinler, Kandil ile açık bir bağlantıları var. Gerçek karar alma gücü, örgüt içindeki bir askeri ve güvenlik gücünde."

Şam yönetimi, Ahmed'in "diyalog" çağrısını, iradesi ipotek altında olan bir yapının oyalama taktiği olarak değerlendirdi.