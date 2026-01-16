Özel hastanelerde otopark soygunu! Saatlik ücret 400 TL

Fotoğraf (AA) ACİLDEN GİRİŞ YAPANA FATURA

Acilden giriş yapan bir başka vatandaş ise, "29.11.2025 tarihinde İstanbul Maltepe'de bulunan ... hastanesi önündeki otoparkta vale hizmeti için benden 350 TL ücret alındı. Hastane önü, acil ve polikliniklere gelen hastalar ve hasta yakınları için zorunlu olarak kullanılan bir alan olmasına rağmen, alınan bu yüksek otopark/vale ücretini hiçbir şekilde kanuni ve etik bulmuyorum" diyor.

Çocuğu İstanbul'daki lüks bir özel hastanede ameliyat olan K. D., "16 Eylül'de ... Üniversitesi Hastanesi'nde kızımın ameliyatı için yatış yaptık ve üç gece hastanede kaldık. Bu süreçte aracımızı otoparkta tuttuk. Otopark ücretinin yatan hastalardan da alındığını öğrendik. Saatlik ücretin 200TL olduğu söylendi. Yatan hasta yakını olarak böyle bir uygulamanın olması bana çok mantıksız geldi; çünkü hastamızı dışarıya yürüterek götürmemiz mümkün değil ve zaten başka alternatifimiz yok"ifadelerini kullandı.

Fotoğraf (AA) BİRİM ALANIARTIRILDI Özel hastanelerin otopark ücretlerine dair artan şikâyetlerin ardından yönetmelik güncellendi. 27 Aralık 2025 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan "Sağlık Yapıları-Hastaneler" başlığında hastaneler için öngörülen otopark birim alanı 75 metrekareden 85 metrekareye çıkarıldı. Bu artış, sağlık yapılarında araç yoğunluğu, hasta ve refakatçi sirkülasyonu ile acil durum erişimi gibi fiili ihtiyaçların mevzuata daha gerçekçi biçimde yansıtılması amacıyla hayata geçirildi.

TALEBİN 10'DA BİRİNE DAHİ YETMİYOR Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Reşat Bahat, özel hastanelerin ücretsiz otopark alanlarının bulunduğunu belirterek, "Ancak sunulan alanın çok üzerine bir talep var. Dolayısıyla bu alan talebin 10'da birini dahi karşılamıyor. Biz hastanenin 3'te ikisini otopark alanı olarak ayırsak talebe ancak yetişiriz" dedi. Hastanelerin özellikle sabah saat 9.00 ile 13.00 arasında çok yoğun olduğunu vurgulayan Bahat, "O saatlerde yer bulmak imkansız. O nedenle bakanlığın zorunlu tuttuğu alanın dışında ücretli alan kiralıyoruz. Biz otopark işletmeyi bilmeyiz, bu alanı işletmecilere veriyoruz" diye konuştu. Hastanelerde yatan hastalar için kart verdiklerini aktaran Bahat, bu kişilerin otopark ücreti ödemediğini kaydetti.