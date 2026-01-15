Derya Çayırgan'ın ifadesi ortaya çıktı: Ekrem İmamoğlu ile nasıl tanıştı? | "3-4 kere otelde kaldığı için ziyaret ettim" | MASAK raporları soruldu
Ekosistemin jetinde uçan Rabia Karaca'nın ifadesinde Ekrem İmamoğlu'nun sevgilisi olduğu iddia edilen Derya Çayırgan’ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Ekrem İmamoğlu ile pandemi döneminde tanıştığını anlatan Çayırgan, İPA tesislerinde ve Marriott Otel’de 3-4 kez görüştüklerini anlattı. Bir dönem ailesiyle belediye tesislerinde konakladığını anlatan Çayırgan MASAK raporlarında yer alan yüksek meblağlı para hareketlerinin kendi birikimleri olduğunu savundu.
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonları İBB'deki uyuşturucu, kumar ve fuhuş ağını deşifre etti. Tutuklu bulunan Rabia Karaca'nın telefonundane Ekosistemdeki isimlerin kullandığı jetteki alem görüntüleri ve kumar seyahatleri çıktı.
Konuya ilişkin itiraf ve görüntüler dosyaya girdi.
DERYA ÇAYIRGAN İDDİASI: EKREM İMAMOĞLU'NA AİTTİ
Rabia Karaca,"Derya Çayırgan Ekrem İmamoğlu'nun sevgilisiydi. Ben de Murat'ın sevgilisiydim o zaman" itirafında bulundu.
Çayırgan'ın sadece İmamoğlu'na ait olduğunu söyleyen Karaca, "İmamoğlu ona bakar bir şekilde ödemelerini ulaştırırdı. Fatih Keleş Derya Çayırgan'ı daha iyi tanır" ifadelerini kullandı.
İfadelerin ardından Derya Çayırgan İBB soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
ÇAYIRGAN'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Takvim.com.tr Derya Çayırgan'ın ifadesine ulaştı.
Çayırgan ifadesinde Ekrem İmamoğlu ile ilk temasının pandemi döneminde gerçekleştiğini belirterek,"2020 ya da 2021 yılında Taksim'de yürürken karşılaştım. Kendisine 'merhaba başkanım, nasılsınız' dedim. Milli voleybolcu olduğumu ve Galatasaray'da oynadığımı söyledim"ifadelerini kullandı.
Bu karşılaşmanın ardından makam ziyareti için kendisine bir iletişim numarası verildiğini anlatan Çayırgan, "Kalabalıkta sohbet ettik. Ziyaret etmek istediğimi söyledim. Yanındaki isimlerden biri telefon numarası verdi, 'gelmek istediğiniz zaman buradan arayın' dedi" şeklinde konuştu.
İPA TESİSLERİNDE GÖRÜŞME: 'İBB'DE OYNAMAK İSTER MİSİN'
2022–2023 yıllarında randevu alarak Florya'daki İPA tesislerinde İmamoğlu'nu ziyaret ettiğini söyleyen Çayırgan, görüşmenin içeriğini şu sözlerle anlattı:
"Sporla ilgili konuştuk. Bana 'İBB'de oynamak ister misin' diye sordu. Alt ligde oldukları için oynayamayacağımı, bir üst lige çıkarlarsa oynayabileceğimi söyledim."İmamoğlu'nun kendisine spor sonrası kariyer planını da sorduğunu belirten Çayırgan, "Kariyerim bittikten sonra ne yapacağımı sordu. Herhangi bir planım olmadığını söyledim. Voleybolu bıraktıktan sonra İBB'nin spor yönetiminde çalışmak isteyip istemediğimi sordu, ben de 'neden olmasın' dedim" ifadelerini kullandı.
KENTSEL DÖNÜŞÜM VE BELEDİYE TESİSLERİNDE KONAKLAMA
2023 yılında Bahçelievler'deki evlerinin kentsel dönüşüm nedeniyle yıkıldığını söyleyen Çayırgan, bu süreçte yaşananları şöyle anlattı:
"O dönem Bahçelievler İlçe Başkanı olan ve arkadaşım olan Özgür Çelik'ten mağduriyetimiz nedeniyle yardım istedik. Ailemi ve komşuları otele gönderdi. Daha sonra İBB tesislerine yerleştirildik." Yaklaşık 3,5 ay boyunca belediye tesislerinde kaldıklarını belirten Çayırgan,"Ben Ankara'da PTT'de oynadığım için bir süre sonra İstanbul'a döndüm. Ailemle birlikte bu süre zarfında sürekli ev aradım" dedi.
"TEŞEKKÜR İÇİN ARADIM"
Bu süreçte Ekrem İmamoğlu'nun kişisel telefonuna ulaştığını söyleyen Çayırgan,"Başta telefonları açmadı. Daha sonra bana dönüş yaptı. Kendisine teşekkür ettim. Yüz yüze de ziyaret ettim" ifadelerini kullandı
İmamoğlu ile Mariot Hotel'de 3-4 kez görüştüğünü söyleyen Çayırgan şu ifadeleri kullandı:
"Ekrem Bey bana bir şeye ihtiyacım olduğunda arayabileceğimi söyledi. 2023 yılının sonuna doğru ben Antalya'ya transfer oldum. Antalya'da oynadığım süre içerisinde Ekrem İmamoğlu ile yüz yüze hiç görüşmedim. Telefonla aramalarım oldu ancak kendisi telefonları açmadı. 2023 yılında PTTye transfer olduktan sonrasında Ekrem İmamoğlu Ankara'ya geldiğinde 3 ya da 4 kere kendisi Mariot Hotelde kaldığı için ziyaret ettim."
"Fatih Keleş, Tuncay Yılmaz, Murat Gülibrahimoğlu isimli sahışları tanımam." diyen Çayırgan, "Mustafa AKIN isimli sahsı ifademin basında belirttiğim üzere Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ettiğim esnada kendisine ulasamadıgımda Mustafa AKIN ile iletişim kurmam söylenmesi vesilesiyle tanıştım. İfademde Ekrem İmamoğlu'nu arayıp ulaşamadığımda Mustafa Akın'ı aradıgımı belirttim. Mustafa Akın ile bunun dışında başka bir irtibatım olmamıştır. Ekrem İmamoğlu'na ulasamadığım zaman kendisini aradım."ifadelerini kullandı.
MASAK RAPORLARI
Savcılığın, MASAK raporlarında yer alan banka hareketlerine ilişkin sorularına yanıt veren Çayırgan, paraların kaynağını şu sözlerle açıkladı:
"2021 yılından önce kazandığım paraları bankaya yatırmıyordum. 2021'den sonra birikimlerimin bir kısmını dövize çevirip banka hesabıma yatırdım." savunmasını yaptı.
16 Haziran 2023 tarihinde hesabına yatırılan 50 bin Euro için ise,"Bu para benim birikimlerimdir. 50 bin Euro'yu evi satın almak için yatırdım. Bana başkaları tarafından verilmiş bir para değildir"iddiasında bulundu.
KAMEROĞLU İNŞAAT'A YAPILAN TRANSFERLER
Aynı tarihlerde Kameroğlu İnşaat'a yapılan ödemelere ilişkin Çayırgan, "32 bin dolar ve 62 bin 570 TL'yi ev almak amacıyla gönderdim. Açıklamaya yazılan 'kazanıyoruz' ifadesi milli takım süreciyle ilgili bir sevinç ibaresidir"ifadelerini kullandı.
Evin bedelinin 4 milyon 100 bin TL olduğunu ve tapunun 19 Haziran 2023'te devralındığını da kayda geçirdi.
"NEDEN EURO GÖNDERMEDİĞİMİ BİLMİYORUM"
Savcılığın, paranın neden Euro yerine dolar ve TL olarak gönderildiğine dair sorusu üzerine Çayırgan, "O dönem neden böyle yaptığımı bilmiyorum. Bankacının yönlendirmesiyle yapmış olabilirim. Üzerinden vakit geçtiği için detayları hatırlamıyorum" yanıtını verdi.
Derya Çayırgan alınan ifadesinin ardından"Konutu terketmeme ve yurt dışına çıkamama" şeklindeki adli kontrol tedbirleriyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.