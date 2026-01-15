Derya Çayırgan'ın ifadesi ortaya çıktı: Ekrem İmamoğlu ile nasıl tanıştı? | "3-4 kere otelde kaldığı için ziyaret ettim" | MASAK raporları soruldu

İPA TESİSLERİNDE GÖRÜŞME: 'İBB'DE OYNAMAK İSTER MİSİN'

2022–2023 yıllarında randevu alarak Florya'daki İPA tesislerinde İmamoğlu'nu ziyaret ettiğini söyleyen Çayırgan, görüşmenin içeriğini şu sözlerle anlattı:

"Sporla ilgili konuştuk. Bana 'İBB'de oynamak ister misin' diye sordu. Alt ligde oldukları için oynayamayacağımı, bir üst lige çıkarlarsa oynayabileceğimi söyledim."İmamoğlu'nun kendisine spor sonrası kariyer planını da sorduğunu belirten Çayırgan, "Kariyerim bittikten sonra ne yapacağımı sordu. Herhangi bir planım olmadığını söyledim. Voleybolu bıraktıktan sonra İBB'nin spor yönetiminde çalışmak isteyip istemediğimi sordu, ben de 'neden olmasın' dedim" ifadelerini kullandı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE BELEDİYE TESİSLERİNDE KONAKLAMA

2023 yılında Bahçelievler'deki evlerinin kentsel dönüşüm nedeniyle yıkıldığını söyleyen Çayırgan, bu süreçte yaşananları şöyle anlattı:

"O dönem Bahçelievler İlçe Başkanı olan ve arkadaşım olan Özgür Çelik'ten mağduriyetimiz nedeniyle yardım istedik. Ailemi ve komşuları otele gönderdi. Daha sonra İBB tesislerine yerleştirildik." Yaklaşık 3,5 ay boyunca belediye tesislerinde kaldıklarını belirten Çayırgan,"Ben Ankara'da PTT'de oynadığım için bir süre sonra İstanbul'a döndüm. Ailemle birlikte bu süre zarfında sürekli ev aradım" dedi.

"TEŞEKKÜR İÇİN ARADIM"

Bu süreçte Ekrem İmamoğlu'nun kişisel telefonuna ulaştığını söyleyen Çayırgan,"Başta telefonları açmadı. Daha sonra bana dönüş yaptı. Kendisine teşekkür ettim. Yüz yüze de ziyaret ettim" ifadelerini kullandı

İmamoğlu ile Mariot Hotel'de 3-4 kez görüştüğünü söyleyen Çayırgan şu ifadeleri kullandı:

"Ekrem Bey bana bir şeye ihtiyacım olduğunda arayabileceğimi söyledi. 2023 yılının sonuna doğru ben Antalya'ya transfer oldum. Antalya'da oynadığım süre içerisinde Ekrem İmamoğlu ile yüz yüze hiç görüşmedim. Telefonla aramalarım oldu ancak kendisi telefonları açmadı. 2023 yılında PTTye transfer olduktan sonrasında Ekrem İmamoğlu Ankara'ya geldiğinde 3 ya da 4 kere kendisi Mariot Hotelde kaldığı için ziyaret ettim."

"Fatih Keleş, Tuncay Yılmaz, Murat Gülibrahimoğlu isimli sahışları tanımam." diyen Çayırgan, "Mustafa AKIN isimli sahsı ifademin basında belirttiğim üzere Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ettiğim esnada kendisine ulasamadıgımda Mustafa AKIN ile iletişim kurmam söylenmesi vesilesiyle tanıştım. İfademde Ekrem İmamoğlu'nu arayıp ulaşamadığımda Mustafa Akın'ı aradıgımı belirttim. Mustafa Akın ile bunun dışında başka bir irtibatım olmamıştır. Ekrem İmamoğlu'na ulasamadığım zaman kendisini aradım."ifadelerini kullandı.

Mustafa Akın ve Ekrem İmamoğlu

MASAK RAPORLARI

Savcılığın, MASAK raporlarında yer alan banka hareketlerine ilişkin sorularına yanıt veren Çayırgan, paraların kaynağını şu sözlerle açıkladı:

"2021 yılından önce kazandığım paraları bankaya yatırmıyordum. 2021'den sonra birikimlerimin bir kısmını dövize çevirip banka hesabıma yatırdım." savunmasını yaptı.

16 Haziran 2023 tarihinde hesabına yatırılan 50 bin Euro için ise,"Bu para benim birikimlerimdir. 50 bin Euro'yu evi satın almak için yatırdım. Bana başkaları tarafından verilmiş bir para değildir"iddiasında bulundu.