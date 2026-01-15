Küresel güçlerin sessiz silahı altın! Türkiye Berat Albayrak'ın bakanlığı döneminde rezervlerini korumaya aldı

İnsanlık tarihinin en eski madenlerinden biri olan altın, küresel güç dengelerinin en sessiz ve etkili aracı olarak kabul ediliyor.

Dünya ekonomisi dijitalleşirken, paralar sanal hale gelirken devletler kasalarında hala tonlarca altın rezervi tutuyor.

Küresel krizlerde güvenli liman: Altın

ALTIN PARADIR GERİ KALAN HER ŞEY KREDİDİR

Altının istikrar ve güven ile anıldığını belirten Doç Dr. Bilal Bağış, A Haber'de yayımlanan Perspektif programında yaptığı açıklamada, "Altın küresel bir para birimi. ABD'li efsanevi banker J.P. Morgan'ın deyimiyle altın paradır, geri kalan her şey kredidir." ifadelerini kullandı.

Altının sınırlı bir arzı olduğuna dikkat çeken Bağış, politik gücün temel kaynağı olduğunu bildirdi. Sarı maden modern dünyada da küresel ekonomik düzenin merkezinde yerleşti.