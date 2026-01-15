Küresel güçlerin sessiz silahı altın! Türkiye Berat Albayrak'ın bakanlığı döneminde rezervlerini korumaya aldı
Altın, dijital çağda bile küresel finansın ve siyasi gücün merkezindeki yerini koruyor. Bretton Woods’tan Türkiye’nin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak döneminde rezerv hamlelerine uzanan süreç, sarı madenin yalnızca bir yatırım aracı değil, devletler için stratejik bir güven unsuru olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.
İnsanlık tarihinin en eski madenlerinden biri olan altın, küresel güç dengelerinin en sessiz ve etkili aracı olarak kabul ediliyor.
Dünya ekonomisi dijitalleşirken, paralar sanal hale gelirken devletler kasalarında hala tonlarca altın rezervi tutuyor.
Küresel krizlerde güvenli liman: Altın
ALTIN PARADIR GERİ KALAN HER ŞEY KREDİDİR
Altının istikrar ve güven ile anıldığını belirten Doç Dr. Bilal Bağış, A Haber'de yayımlanan Perspektif programında yaptığı açıklamada, "Altın küresel bir para birimi. ABD'li efsanevi banker J.P. Morgan'ın deyimiyle altın paradır, geri kalan her şey kredidir." ifadelerini kullandı.
Altının sınırlı bir arzı olduğuna dikkat çeken Bağış, politik gücün temel kaynağı olduğunu bildirdi. Sarı maden modern dünyada da küresel ekonomik düzenin merkezinde yerleşti.
1944'te kurulan Bretton Woods sistemi dünyadaki paraları dolara, dolayısıyla altına bağladı. 1971 ise ABD elindeki altın rezervlerini dünyadaki dolar miktarını karşılamaya yetmediğini fark etti. Vietnam Savaşı harcamaları ve artan dış ticaret açıkları nedeniyle çok fazla dolar basıldı. Diğer ülkeler dolarlarını altına çevirmek isteyince de ABD'nin altın stokları hızla erimeye başladı. Dönemin ABD Başkanı Richard Nixon da çareyi Bretton Woods Sistemi'ni fiilen sona erdirme kararı almakta buldu. Bu kararla ABD doları artık altına bağlı değildi. ABD altın rezervlerini koruma altına almıştı ama altın, Bretton Woods Sistemi sonrası da finansal sistemin dışına hiçbir zaman çıkmadı.
TÜRKİYE BERAT ALBAYRAK DÖNEMİNDE ALTINLARINI KORUMA ALTINA ALDI
Ankara 2017 ve 2018 yıllarında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak döneminde altın rezervlerini koruma altına almak için harekete geçmiş, dünyanın dört bir yanındaki altın rezervlerini Türkiye'ye getirmişti.
2 YILDA TONLARCA ARTIŞ YAŞANDI
Albayrak'ın bu girişimiyle Merkez Bankası 2018 yılı sonunda 488,9 ton olan altın rezervi, 2020 yılı sonundaysa 712,2 tona çıkmıştı.
ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE DAHA İYİ ANLAŞILACAK
O dönem yaptığı açıklamada Türkiye'nin bu hamlesinin ilerleyen yıllarda daha iyi anlaşılacağını belirten Albayrak, "Türkiye Cumhuriyeti devletimizin, Merkez Bankamızın bütün altın rezervleri Türkiye'de. Hiçbir tane altını yurt dışında değil, hepsi Türkiye'de. Böyle bir sıkıntımız yok şükürler olsun. Berat Albayrak'ın ne yaptığı ileride çok daha iyi anlaşılacak. İşi bilenler birçoğu farkında, o kadar önemli şeyler yapıyoruz ki ekibimizle, finansal güvenlik anlamında önümüzdeki süreç çok daha iyi anlaşılacak" ifadelerini kullanmıştı.
350 TON CİVARINDA ALTIN REZERVİ GETİRİLDİ
Türkiye'nin o dönem Albayrak'ın öncülüğünde Amerika'dan, İsviçre'den, İngiltere'den yaklaşık olarak 350 ton civarında altın rezervinin yurt içine getirdiği değerlendiriliyor. Bu hamlenin bugünkü konjonktürde ne kadar hayati adımlar olduğu daha iyi anlaşıldı.
Rusya-Ukrayna savaşında Rusya'ya uygulanan yaptırımlar altının rezervlerinin ülkede bulunmasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bağış, "Şimdi şu bir realite: Dijital, kağıt ya da fiziki her türlü paranın fiyatını ya da değerini belirleyen şey insanların talebidir; ülkelerin, insanların, tüketicilerin talebidir. Elbette belli dönemler kağıt paralara rağbet oldukça yüksekti; kullanım kolaylığı gibi farklı faktörler nedeniyle. Diğer taraftan tabii yeni teknolojiler, dijital dönüşüm, dijital paralara, kripto paralara dahi ilgi ciddi anlamda artmış durumda. Ancak realite şudur: Altın temel paradır, geri kalan her şey buna bağlı bir kredi mekanizmasının ürünüdür." şeklinde konuştu.
ALTIN YÜKSELECEK
Uzmanlar altını jeopolitik veya ekonomik tüm korkuların toplamı olarak tanımlarken doların zayıflığa karşı güvenli bir liman olduğuna dikkat çekiyor. Altın fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesinde birçok uzman altın fiyatlarının yükselmeye devam etmesini ekliyor.
ALTIN SADECE BİR YATIRIM ARACI DEĞİL
Son yıllarda yaşanan bu gelişmeler altının artık sadece bir yatırım aracı değil, küresel güç dengelerini yeniden şekillendiren somut bir stratejik varlık olduğuna işaret ediyor. Doların, dijital paraların ve ekonomik dalgalanmaların ötesinde altın hala ölçülebilir bir güç, güven ve strateji demek. Ve gelecekte de sessiz bir güç olarak küresel sistemin kaderinde yerini almaya devam edecek.