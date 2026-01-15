Tasarımı dünyayı gezdi! Serenay Sarıkaya dergilere konu olan evi hakkında konuştu
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın lüks evi mimarlık dergilerinin kapaklarını süsledi, "Mimar mı oluyor?" soruları peş peşe geldi. Baştan aşağı çelik mutfaktan aynalı tuvalete, leopar koltuklardan dev perdelere kadar her detayı olay olan o ev için Serenay'dan samimi açıklama geldi! İşte açıklaması ve evinden görüntüler...
Geçtiğimiz aylarda bir mimarlık dergisi için kapılarını açan Serenay Sarıkaya'nın kendi zevkine göre dekore ettiği evi uzun süre gündem oldu.
Sarıkaya'nın sıra dışı ve lüks evi, sadece Türkiye'de değil, farklı ülkelerde de hayranları tarafından yoğun ilgi görüp çok konuşuldu.
Tasarımlarının bu denli ilgi görmesi üzerine hayranları, "Serenay mimarlığa mı başlıyor?" sorusunu sormaya başladı.
TASARIM DÜNYASINA GİRİŞ YAPACAK MI?
Bir ödül törenine katılan Sarıkaya'ya muhabirler bu soruyu hatırlattı. Ünlü oyuncu, "Tasarımlar sizin ilhamlarınız, dizayna doğru kayıyor musunuz?" sorusuna samimi bir yanıt verdi.
Tasarım dünyasına giriş yapacağına dair bir planı olmadığını belirten Sarıkaya, süreci şu sözlerle anlattı:
"İnsan bir kere ev yapınca sanırım çok titizleniyor. Ben de kendi zevkime göre bir ev yapmaya çalıştım. Evin mimarıyla evin son halini bir dergiyle paylaştık, o dergiyle başka başka ülkelerde paylaşıldı. Bununla ilgili bir planım yok"
LEOPARDAN ÇELİĞE: SERENAY'IN TARTIŞILAN TERCİHLERİ!
Açıklamasının ardından Serenay Sarıkaya'nın evi tekrar merak konusu oldu. Gelin Serenay Sarıkaya'nın evindeki detayları birlikte inceleyelim ve o dönem yapılan yorumlara göz atalım!
Oyuncunun kapılarını açtığı evi, sadece bir yaşam alanı değil adeta bir "modern sanat galerisi" yorumlarına neden oldu.
Ancak her detay herkesi mutlu etmedi. Özellikle leopar desenli koltuklar ve yatak odasını bir uçtan bir uca saran dev perdeler, "Cesaret mi yoksa rüküşlük mü?" tartışmasını başlattı.
Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı bu iddialı tercihlere bayılırken, bir kısmı ise "Fazla iddialı" ve "Fazla konsept" diyerek geçer not vermedi.
MUTFAKTA 'SOĞUK' SAVAŞLAR!
Serenay'ın evindeki en sıra dışı tercihlerden biri de mutfağı oldu. Baştan aşağı paslanmaz çelikten yapılan mutfak, alışılagelmiş sıcak yuva hissinin çok uzağındaydı.
Bu metalik tercih, takipçileri ikiye böldü. Bazı kullanıcılar "Tam bir yıldız evi, Serenay'a çok yakışmış" dese de eleştiri okları gecikmedi: "Otel gibi, ev sıcaklığı yok!"
AYNALI TUVALET 'RADAR'A TAKILDI!
Evin en çok konuşulan ve en çok "ti"ye alınan köşesi ise banyo ve tuvalet bölümü oldu. Baştan sona aynalarla kaplı olan tuvalet, sosyal medya kullanıcılarının yaratıcılığını konuşturdu.
Aynaların yarattığı derinlik ve metalik hava için yapılan yorumlar havada uçuştu:
"Şirket tuvaleti gibi duruyor!"
"Evden çok ofis hissi veriyor."
"Fazla soğuk, insan kendini yabancı hisseder."
YATAK ODASINDAKİ 'SIR' AYNA!
Evin her köşesinde karşımıza çıkan "ayna" teması, yatak odasında da zirve yaptı. Yatak odasındaki ayna detayını gören takipçiler, burayı "en merak edilen köşe" ilan etti. Serenay'ın bu "fazla soğuk" bulunan ama bir o kadar da "yıldız evi" dedirten tarzı, magazin sayfalarında daha uzun süre konuşulacağa benziyor.
Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi, AD Middle East, Instagram
