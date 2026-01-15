Tasarımı dünyayı gezdi! Serenay Sarıkaya dergilere konu olan evi hakkında konuştu

TASARIM DÜNYASINA GİRİŞ YAPACAK MI? Bir ödül törenine katılan Sarıkaya'ya muhabirler bu soruyu hatırlattı. Ünlü oyuncu, "Tasarımlar sizin ilhamlarınız, dizayna doğru kayıyor musunuz?" sorusuna samimi bir yanıt verdi.

Tasarım dünyasına giriş yapacağına dair bir planı olmadığını belirten Sarıkaya, süreci şu sözlerle anlattı: "İnsan bir kere ev yapınca sanırım çok titizleniyor. Ben de kendi zevkime göre bir ev yapmaya çalıştım. Evin mimarıyla evin son halini bir dergiyle paylaştık, o dergiyle başka başka ülkelerde paylaşıldı. Bununla ilgili bir planım yok"

LEOPARDAN ÇELİĞE: SERENAY'IN TARTIŞILAN TERCİHLERİ! Açıklamasının ardından Serenay Sarıkaya'nın evi tekrar merak konusu oldu. Gelin Serenay Sarıkaya'nın evindeki detayları birlikte inceleyelim ve o dönem yapılan yorumlara göz atalım!

Oyuncunun kapılarını açtığı evi, sadece bir yaşam alanı değil adeta bir "modern sanat galerisi" yorumlarına neden oldu.