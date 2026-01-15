Son dakika: Uyuşturucu soruşturmasında 15 ismin testi pozitif çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alınırken, 34 işletmeye baskın yapılmıştı.

22 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Operasyonlarda yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ile suç unsurları ele geçirildi. Gözaltına alınanlar arasında, Can Yayın Holding yöneticisi tutuklu Kenan Tekdağ'ın kontrolündeki Habertürk'ün eski Genel Müdürü Veyis Ateş, rapçi Ege Karataşlı ve Miss Türkiye 2016 güzeli manken Buse İskenderoğlu yer aldı.

Soruşturmanın ilerleyen aşamasında moda dünyasından Rabia Yaman ile Les Benjamins'in direktörü Zohaer Majhadi'nin de gözaltına alınmasıyla, gözaltı sayısı 22'ye yükseldi.

TEST SONUÇLARI POZİTİF

Ünlülere yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Murat Gülibrahimoğlu'nun sevgilisi Rabia Karaca, modacı Rabia Yaman, Zohaer Majhadi, Buse İskenderoğlu, fenomen Dilara Ege Çevik ve Suma Han gece kulübü sahibi Cengiz Can Atasoy'un da aralarında bulunduğu 15 kişinin yapılan testlerinde kokain sonucu pozitif çıktı.

POZİTİF ÇIKAN DİĞER İSİMLER

Kokain testi pozitif çıkan diğer isimlerin ise avukat Burak Güngörmedi, Burak Ateş'in şoförü Ayhan Yücesoy, Resul Arslan, Emrah Gencer, işletmeci Yasin Burak Becek, Tuğrulbey Aran, Cihan Güler, Pınar Mintaş ve Serap Saylan olduğu belirtildi. Söz konusu kişilerin saç ve kan örneklerinde uyuşturucu madde tespit edildi.

5 KİŞİNİN SONUCU NEGATİF

Soruşturma kapsamında menajer Haluk Şentürk, Süzer Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Baran Süzer, "thebacim" lakabıyla tanınan Şebnem İnan, sosyal medya fenomeni Nilay Didem Kılavuz ve Ömer Can Kılıç'ın test sonuçlarının ise negatif çıktığı bildirildi.