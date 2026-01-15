CHP'li İBB'nin 7 yıllık enkazına afişli yanıt: "Senin hayatından gidiyor!"

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul'da uzun süredir tartışma konusu olan belediyecilik sorunlarını gündeme taşıyan "Senin hayatından gidiyor" başlıklı bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında hazırlanan görseller ve paylaşımlar, CHP 'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin performansını hedef aldı.

AK Parti’den İBB’ye afişli mesaj: “Senin hayatından gidiyor”

Çalışmada, CHP yönetimindeki belediyenin temel hizmetlerde geriye gittiği vurgulandı. Kent genelinde asılan billboardlarda toplu ulaşımda yaşanan aksamalar, kronikleşen trafik yoğunluğu, yarım bırakılan ya da atıl durumda kalan projeler, çalışmayan asansör ve yürüyen merdivenler ile artan su faturaları öne çıkarıldı. Görsellerde ayrıca hizmet kalitesindeki düşüşe karşın belediyenin borç yükünün rekor seviyelere ulaştığına dikkat çekildi.

Sosyal medya paylaşımlarında ise İstanbul'un karşı karşıya olduğu sorunlar başlıklar halinde sıralandı."Trafikte dünya birinciliği","Rekor zamlar", "Artan borç"ve"Düşen hizmet kalitesi" ifadeleri kampanyanın ana mesajları arasında yer aldı. Kampanyanın teması olarak "Senin hayatından gidiyor" ifadesi kullanılırken, paylaşımlar sosyal medya platformu X üzerinden de yayımlandı.

Kampanyaya ilişkin değerlendirmede bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, CHP'li İBB yönetimine sert eleştiriler yöneltti. Acar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: