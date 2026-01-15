CHP'li İBB'nin 7 yıllık enkazına afişli yanıt: "Senin hayatından gidiyor!"
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, İBB yönetiminin "hizmet yetersizliğini" ve şehre ödettiği faturayı "Senin hayatından gidiyor" kampanyasıyla sokağa taşıdı. CHP’li yönetimin 7 yıllık karnesini "beceriksizlik, vizyonsuzluk ve basiretsizlik" olarak tanımlayan AK Parti kurmayları, İBB’yi sert sözlerle hedef alarak: "Biz gerçekleri anlattıkça hoplamaya başlıyorsunuz", "İstanbullunun gözüne bant çekemezsiniz" gibi ifadelerle CHP'li yönetimi hedef aldı.
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul'da uzun süredir tartışma konusu olan belediyecilik sorunlarını gündeme taşıyan "Senin hayatından gidiyor" başlıklı bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında hazırlanan görseller ve paylaşımlar, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin performansını hedef aldı.
Çalışmada, CHP yönetimindeki belediyenin temel hizmetlerde geriye gittiği vurgulandı. Kent genelinde asılan billboardlarda toplu ulaşımda yaşanan aksamalar, kronikleşen trafik yoğunluğu, yarım bırakılan ya da atıl durumda kalan projeler, çalışmayan asansör ve yürüyen merdivenler ile artan su faturaları öne çıkarıldı. Görsellerde ayrıca hizmet kalitesindeki düşüşe karşın belediyenin borç yükünün rekor seviyelere ulaştığına dikkat çekildi.
Sosyal medya paylaşımlarında ise İstanbul'un karşı karşıya olduğu sorunlar başlıklar halinde sıralandı."Trafikte dünya birinciliği","Rekor zamlar", "Artan borç"ve"Düşen hizmet kalitesi" ifadeleri kampanyanın ana mesajları arasında yer aldı. Kampanyanın teması olarak "Senin hayatından gidiyor" ifadesi kullanılırken, paylaşımlar sosyal medya platformu X üzerinden de yayımlandı.
Kampanyaya ilişkin değerlendirmede bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, CHP'li İBB yönetimine sert eleştiriler yöneltti. Acar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"O KADAR AYYUKA ÇIKTI KILIFINA SIĞMIYOR"
"7 yıldır şehirlerimizi bir arpa boyu ileriye götüremediniz. Götüremediğiniz gibi 25 yıllık kazanımlarımızın bile gerisine götürdünüz. Üretmediniz, yönetemediniz; sadece şikâyet ettiniz. Başka ve gizli gündemlerle uğraşırken halkı unuttunuz. Kaybedilen zaman, boşa harcanan kaynaklar ve görmezden gelinen sorunlar artık o kadar ayyuka çıktı ki kılıfına sığdıramıyorsunuz. Sahada gerçekleri açıkça dile getiren ve görünür kılan tüm teşkilat mensuplarımız; milletin zamanını, parasını ve hayatını kimlerin, nasıl heba ettiğini kararlılıkla anlatmaya tabii ki devam edecek."
Acar, eleştirilerinin ülke geneline taşınacağını belirterek şöyle devam etti:
"TÜM TÜRKİYE'YE ANLATACAĞIZ"
"Vatandaşlarımızı yıllar sonra yine susuzluğa mahkum etmenizi, çöp dağları arasında yaşamaya zorlamanızı, halkı trafikte çileye terk etmenizi ve şehirlerimizi 90'lı yıllara geri götürdüğünüzü tüm Türkiye'ye anlatmaya devam edeceğiz. Yönetemediğiniz şehirlerde yaşayan vatandaşlarımız bunları maalesef bizzat tecrübe ediyor zaten."
Açıklamasının son bölümünde ise kamuoyunun bilgi alma hakkına vurgu yapan Acar, şu değerlendirmede bulundu:
"BECERİKSİZLİĞİNİZİ BİLMEK VATANDAŞLARIMIZIN HAKKI"
"Ama kusura bakmayın, sizin beceriksizliğinizi, basiretsizliğinizi, vizyonsuzluğunuzu bilmek bütün vatandaşlarımızın hakkı. Bu tablonun tüm Türkiye tarafından görülmesinden rahatsız olduğunuzu da biliyoruz. İşte tam da bu yüzden, biz gerçekleri ortaya koydukça hoplamaya başlıyorsunuz."
ABDULLAH ÖZDEMİR'DEN "KALDIRILDI" İDDİALARINA YANIT
Kampanyanın billboardlardan kaldırıldığı yönündeki iddialara ilişkin ise AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir yazılı bir açıklama yaptı. Özdemir, söz konusu iddiaları "dezenformasyon" olarak nitelendirerek, kampanyanın İstanbul genelinde planlandığı şekilde sürdüğünü ve yeni reklam alanlarında da görsellerin yer almaya başladığını belirtti.
Sahadaki tablonun açık olduğunu ifade eden Özdemir, algı çalışmalarıyla gerçeklerin örtülemeyeceğini vurguladı. Özdemir, açıklamasını şu ifadeyle tamamladı:
"Kameraları bantlayabilirsiniz ama İstanbullunun gözüne bant çekemezsiniz. Vatandaşın hayatından çalınan yılları anlatmaya kararlılıkla devam edeceğiz."