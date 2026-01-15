İBB'deki narko-sapkın ağa girildi! "İmamoğlu'nun aşkı" denilen Derya Çayırgan yolsuzluktan alındı | 18 şüpheliye uyuşturucu gözaltısı





DERYA ÇAYIRGAN GÖZALTINA ALINDI



Devam eden "İBB yolsuzluk" soruşturması kapsamında "İmamoğlu'nun sevgilisi" denilen voleybolcu Derya Çayırgan gözaltına alındı.



TORBACILAR DA YAKALANDI



Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda ise 18 şüpheli yakalandı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan operasyona ilişkin açıklama geldi.



Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu'nun 2025/ 280882 soruşturma dosyası kapsamında ; talimatımız gereği İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğünce gözaltına alma, arama ve el koyma faaliyeti gerçekleştirilmiştir . Soruşturma kapsamında *uyuşturucu ticareti , uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak ve bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek* suçlarını işlediği değerlendirilen *18* şüpheli gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle devam etmektedir."