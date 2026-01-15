İBB'deki narko-sapkın ağa girildi! "İmamoğlu'nun aşkı" denilen Derya Çayırgan yolsuzluktan alındı | 18 şüpheliye uyuşturucu gözaltısı
İBB'deki narko-sapkın ağ ve Ekrem İmamoğlu'nun günah jetinde dönen organize seks ve kumar trafiği deşifre oldu. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Rabia Karaca'nın telefonundan çıkanlar soruşturmayı derinleştirdi. Karaca'nın Murat Gülibrahimoğlu ve Fatih Keleş'in uyuşturucu partilerini anlatması ve Derya Çayırgan'ın Ekrem İmamoğlu'nun sevgilisi olduğunu beyan ettiği açıklamalar dosyaya girdi. Sürece müteakip Derya Çayırgan İBB soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Uyuşturucu soruşturmasında ise 18 şüpheli ve torbacılar yakalandı.
Tutuklu bulunan Rabia Karaca'nın telefonundan Ekrem İmamoğlu'nun jetindeki alem görüntüleri ve kumar seyahatleri çıktı. İmamoğlu'nun A Takımı'nın uyuşturucu ve eskort partileri düzenlendiği iddia edildi.
Konuya ilişkin itiraf ve görüntüler dosyaya girdi.
"DERYA, EKREM'İN SEVGİLİSİYDİ! SADECE ONA AİTTİ"
Rabia Karaca,"Derya Çayırgan Ekrem İmamoğlu'nun sevgilisiydi. Ben de Murat'ın sevgilisiydim o zaman" itirafında bulundu.
Çayırgan'ın sadece İmamoğlu'na ait olduğunu söyleyen Karaca, "İmamoğlu ona bakar bir şekilde ödemelerini ulaştırırdı. Fatih Keleş Derya Çayırgan'ı daha iyi tanır" ifadelerini kullandı.
DERYA ÇAYIRGAN GÖZALTINA ALINDI
Devam eden "İBB yolsuzluk" soruşturması kapsamında "İmamoğlu'nun sevgilisi" denilen voleybolcu Derya Çayırgan gözaltına alındı.
TORBACILAR DA YAKALANDI
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda ise 18 şüpheli yakalandı.
BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan operasyona ilişkin açıklama geldi.
Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu'nun 2025/ 280882 soruşturma dosyası kapsamında ; talimatımız gereği İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğünce gözaltına alma, arama ve el koyma faaliyeti gerçekleştirilmiştir . Soruşturma kapsamında *uyuşturucu ticareti , uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak ve bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek* suçlarını işlediği değerlendirilen *18* şüpheli gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle devam etmektedir."
DERYA ÇAYIRGAN: TELEFONUMDAKİ EN ÜNLÜ KİŞİ İMAMOĞLU
Bilindiği üzere geride bıraktığımız aylarda Ekrem İmamoğlu'nun Dilek İmamoğlu'nu Derya Çayırgan ile aldattığı iddiaları sosyal medyada çokça konuşulmuştu.
Dahası Derya Çayırgan'ın "Telefonumda kayıtlı en ünlü siyasetçi Ekrem İmamoğlu'dur" şeklinde verdiği beyan da unutulmuyor.