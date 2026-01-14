Temassız ödeme limiti yükseltildi! 15 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak
BDDK’nın bankalara ilettiği düzenlemeye göre, 1 Temmuz 2024’te 1.500 liraya çıkarılan temassız ödemelerdeki şifresiz işlem limiti güncellendi. Yeni düzenleme kapsamında limit, 15 Ocak 2026 itibarıyla 2.500 lira olarak uygulanacak.
BDDK'nın açıklamasına göre, temassız ödemelerde kredi kartı şifresiz işlem limiti 2026 itibarıyla artırıldı. Enflasyon ve kullanıcı alışkanlıkları dikkate alınarak yapılan güncelleme, özellikle günlük alışverişlerde daha hızlı ödeme imkanı sağlayacak.
2026 TEMASSIZ ÖDEME LİMİTİ NE KADAR OLDU?
2026 yılının ilk çeyreğiyle birlikte kredi kartlarında şifre girilmeden yapılan temassız işlemlerin limiti artırıldı. Bankaların altyapı hazırlıklarını tamamlamasının ardından, şifresiz temassız ödeme üst sınırı 15 Ocak'tan itibaren 2.500 TL olarak uygulanmaya başlandı.
BDDK'DAN BANKALARA RESMİ BİLDİRİM
BDDK tarafından bankalara gönderilen bilgilendirme yazısında, temassız ödemelerdeki şifresiz işlem limitinin en son 1 Temmuz 2024'te 1.500 TL'ye yükseltildiği hatırlatıldı. Yaklaşık 1,5 yıl sonra yapılan yeni güncellemenin 15 Ocak itibarıyla yürürlüğe girdiği belirtildi.
AVRUPA'DA TEMASSIZ ÖDEME SINIRI
Avrupa ülkelerinde temassız ödeme limitleri genellikle daha düşük seviyelerde uygulanıyor. İngiltere'de bu tutar 100 sterlin olarak belirlenirken; Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Portekiz ve Yunanistan'da çoğunlukla 50 euro sınırı geçerli.
ABD'DE ORTAK BİR LİMİT YOK
ABD'de ise temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti için ülke genelinde tek bir standart bulunmuyor. Bankalar, bu konuda kendi risk politikalarına göre limit belirleme yetkisine sahip.