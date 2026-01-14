AVRUPA'DA TEMASSIZ ÖDEME SINIRI

Avrupa ülkelerinde temassız ödeme limitleri genellikle daha düşük seviyelerde uygulanıyor. İngiltere'de bu tutar 100 sterlin olarak belirlenirken; Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Portekiz ve Yunanistan'da çoğunlukla 50 euro sınırı geçerli.

ABD'DE ORTAK BİR LİMİT YOK

ABD'de ise temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti için ülke genelinde tek bir standart bulunmuyor. Bankalar, bu konuda kendi risk politikalarına göre limit belirleme yetkisine sahip.