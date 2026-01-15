Başkan Erdoğan'dan Ankara'yı susuz bırakan CHP'ye sert tepki: "Bunu da ellerine yüzlerine bulaştırdılar"
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Medya akademi sanat dünyamızın değerli temsilcileri, sevgili genç kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla hürmetle muhabbetle selamlıyorum. TRT Genç televizyon kanalımızın açılışı vesilesiyle sizlerle birlikte olmanın bahtiyarlığı içerisindeyim. Cumhurbaşkanlığı Külliyemize hepiniz hoş geldiniz safalar getirdiniz.
Bu kıymetli programı tertip eden TRT yönetimini ve emeği geçen herkesi yürekten kutluyor tebrik ediyorum. TRT Genç Televizyon Kanalımızın gençlerimize milletimize hayırlı olmasını can-ı gönülden temenni ediyorum.
Türkiye'nin hem belleği hem de geleceği olan TRT ülkemizde ve Dünyada pek çok tarihi hadiseye tanıklık etti. Babalarımızın kulakları her akşam ajanslardaydı. Biz de Türkiye ve Dünyayı uzun yıllar TRT'den takip ettik. Her alanda TRT hayatımızda vazgeçilmez bir konuma sahip oldu. "Bizim kuşak ve bizden sonra ki nesil TRT ile büyüdü." dersek herhalde abartılı bir cümle kurmuş olmayız.
TRT bugün de önemli bir misyon üstleniyor. TRT iyiyi doğruyu hakkı önceleyen yayın ve yapımlarıyla kültürel yozlaşmaya karşı milli değerlerimizin bir seti olarak karşımızda duruyor.
Burada şunu da gururla ifade etmek isterim. TRT imzasını taşıyan bazı yapımların dünyadan ödüllerle dönmesi takdire şayan bir başarıdır.
Kültür savaşlarının muharebe alanlarından biri de ailedir. Günümüzde aile kurumu daha önce hiç olmadığı kadar büyük bir saldırı ve kuşatma altındadır.
BAĞIMLILIKLAR TERÖR KADAR TEHLİKELİ
Son dönemde ülkemizde yaşanan aile facialarına baktığımızda en büyük müsebbibin alkol, sanal bahis, kumar ve uyuşturucu olduğunu görüyoruz. Boşanmaların ve aile kavgalarının en başında da bu illetler geliyor. Uyuşturucu, alkol, sana bahis, kumar ve sigara bağımlılığı, milli bünyemiz açısından terör kadar hatta terörden daha zararlı boyutlara ulaşmıştır.
Maalesef önümüzde ve ülkemizde her iyi işi taşlamaktan keyif alan bir kesim var. Bunlar ezberleri bozulsun istemezler. Fil Dişi kulelerden ahkam kesmeyi severler. Basın özgürlüğü hak hukuk adaleti dilden düşürmezler. Söz konusu kendileri olunca savundukları hangi ilke varsa çiğnemekten çekinmezler. Bu çevrelerin öfke dolu saldırılarından TRT'miz de nasibini almaktadır.
ANKARA SUSUZLUĞA MAHKUM EDİLDİ
Ankara'nın susuzluk sorununda şahitlik ettik, vatandaşlarımız haftalarca susuzluğa mahkum edildi. 2026'nın Türkiye'sine asla yakışmayan sahnelere utanarak tanık olduk. Aileler en temel ihtiyaçlarını giderebilmek için çeşmenin başında nöbet tuttu.
ÖZGÜR BASINI HEDEF ALAN CHP'YE SERT TEPKİ
Her işleri gibi bunu da ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Özür dilemek yerine sorunu haberleştirdiği TRT, AA'yı, özel kanaları bağımısz medyayı suçluyor, şahsımızı hedef alıyor.
Gecenin ayazında elinde su bidonlarıyla sıraya sokanlar mı suçlu yoksa bunu haberleştirenler mi suçlu?