Galatasaray'a İtalya'dan sürpriz transfer!
Ara transfer dönemi çalışmalarını İtalya merkezli sürdüren Galatasaray, orta saha rotasyonunu güçlendirmek adına transfer listesine yeni bir oyuncu ekledi. Sarı-kırmızılı kulübün, Serie A’da forma giyen Mandela Keita için nabız yokladığı ifade edildi.
Gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre Galatasaray, Parma forması giyen Mandela Keita ile ilgileniyor. Sarı-kırmızılıların, 23 yaşındaki orta saha oyuncusunu resmi transfer listesine dahil ettiği aktarıldı.
PREMIER LIG KULÜPLERİ DE TAKİPTE
Mandela Keita'ya olan ilginin yalnızca Galatasaray ile sınırlı olmadığı belirtildi. Haberde, Brighton'ın, Carlos Baleba'nın olası satışı ihtimaline karşılık Keita'yı alternatifler arasında tuttuğu ifade edildi. Brighton'ın yanı sıra Premier Lig'den başka kulüplerin de genç futbolcuyu yakından izlediği kaydedildi.
PARMA'DAKİ SEZON PERFORMANSI
Mandela Keita, bu sezon Parma formasıyla 22 resmi karşılaşmada görev aldı. Genç orta saha oyuncusu, Serie A'daki istikrarlı performansıyla dikkat çeken isimler arasında yer aldı.
PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞME DURUMU
23 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değerinin 12 milyon euro seviyesinde olduğu belirtildi. Mandela Keita'nın Parma ile olan sözleşmesinin ise 2029 yılına kadar devam ettiği aktarıldı.
TRANSFER YARIŞI ŞEKİLLENİYOR
Galatasaray'ın orta saha transferi için gündemine aldığı Mandela Keita'ya Avrupa'dan artan ilgi nedeniyle sürecin yakından takip edildiği ifade edilirken, transferle ilgili gelişmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.