Galatasaray'a İtalya'dan sürpriz transfer!

PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞME DURUMU

23 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değerinin 12 milyon euro seviyesinde olduğu belirtildi. Mandela Keita'nın Parma ile olan sözleşmesinin ise 2029 yılına kadar devam ettiği aktarıldı.