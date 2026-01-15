Artık "Graham" şüphe kalmadı... SDG eşittir İsrail! ABD'li senatör itiraf etti, YPG'li İlham Ahmed kabul etti | Barzaniler ısrarla kaşıyor
SDG Suriye'de devirdiği masanın altında kaldı. Suriye ordusu Fırat hattını terörden temizlemek için hazırlıklarını sürdürürken ABD’li Senatör Lindsey Graham, Ankara ve Şam'ı küstah bir dille tehdit etmeye kalktı. Graham, SDG için "İsrail'le güçlü ittifak halinde bulunan müttefiklerimiz" dedi. SDG elebaşı İlham Ahmed ise "SDG-İsrail" müttefikliğini kabul edip Graham'a teşekkür etti. Abdi'yi çözümsüzlük için kışkırtan bir diğer unsur ise Barzaniler ve Barzani medyası... Teröristlere "silah bırakmayın" aklı verip özerklik isteyen Neçirvan Barzani bir kez daha SDG'ye arka çıktı.
SDG'nin masayı devirmesi sonrası Suriye ordusu, Eşrefiye ve Şeyh Maksut Mahallelerini kapsayan operasyon başlattı. 48 saatlik bir zaman diliminde Halep'in mahalleleri SDG işgalinden kurtarıldı.
HALEP'İ PKK KARIŞTIRDI
Bölgeyi, Kandil'in terörize ettiği belirlendi. Kandil'deki elebaşlarının SDG içindeki PKK'lılara "kalın ve savaşın" talimatı verdiği öğrenildi. Nitekim Şeyh Maksud'da bazı teröristler kendini patlattı. PKK ve YPG kaynakları canlı bomba saldırılarını "fedai eylem" olarak duyurdu.
SURİYE ORDUSU FIRAT HATTINI SDG'DEN TEMİZLEYECEK
Sürece müteakip Suriye ordusu Fırat'ın batı hattını SDG'den arındırmak için düğmeye bastı.
Suriye Savunma Bakanlığı, Fırat Nehri'nin batısında kalan YPG işgal bölgesini askeri alan ilan ederek tüm silahlı unsurların Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmesini istedi. Meskene ve Deyr Hafir'in de yer aldığı bölgelerin de içinde yer aldığı haritalı paylaşımda, sivil halka terör örgütlerine ait noktalardan uzak durma çağrısı yapıldı.
ABD'Lİ SENATÖRDEN KÜSTAH TEHDİT
Bölgede askeri hareketlilik sürerken ABD'li Senatör Lindsey Graham hem Türkiye ve Suriye'ye küstah bir dille tehdit etmeye kalktı hem de SDG'nin İsrail'le ittifak içinde olduğunu itiraf etti.
Graham hadsizce "Türkiye'nin Kürt müttefiklerimize (SDG/YPG) karşı daha da ilerlediğine dair güvenilir olduğuna inandığım raporlar aldım. Bu hamlenin ABD'den güçlü bir tepki alacağına inanıyorum. Suriye hükümetine ve Türkiye'ye sesleniyorum: akıllıca bir tercih yapın" dedi.
"SDG, İSRAİL'LE GÜÇLÜ İTTİFAK İÇİNDE"
ABD'li Senatör, SDG-İsrail ittifakını şu sözlerle açıkladı:
DEAŞ'ın yok edilmesinde ana güç olan ve yıllar boyunca İsrail ile güçlü ittifak içinde bulunan Kürt müttefiklerimize (SDG) yönelik küstahça bir saldırıyı ne tolere ederim ne de kabul ederim.
SDG'DEN "İSRAİL YPG İLE MÜTTEFİK" DİYEN GRAHAM'A TEŞEKKÜR
Ankara ve Şam'ı tehdit etmeye kalkıp SDG'nin İsrail'le yol yürüdüğünü söyleyen Lindsey Graham'e ilk teşekkür YPG'den geldi.
SDG/YPG elebaşı İlham Ahmed, "Sayın Graham, kritik desteğiniz için teşekkürler. Suriye geçici hükümeti bir yandan Halep'teki Kürt halkına yönelik vahşi ve zalimce saldırılar gerçekleştirirken, diğer yandan bizim savunma yapılarımızı tasfiye etmemizi talep ediyor" dedi.
Graham'ın "Ortaklığımızı unutmayacağız" mesajının SDG için önemli olduğunu söyleyen Ahmed, "Bize umut veriyorsunuz, size minnettarız" sözleriyle ABD Senatosunun şemsiyesine sığındı.
MOSSAD SAKLAMIYOR: SDG MÜTTEFİKİMİZ
SDG-İsrail müttefikliği MOSSAD tarafından da saklanmıyor.
MOSSAD'ın resmi X hesabında YPG için "Suriye'deki en büyük müttefikimiz" dendi. İsrail istihbarat servisi, YPG ile toplantı yaptıklarını duyurdu.
MAZLUM ABDİ İSRAİL'İN KUKLASIDIR
Nitekim Ankara da entegrasyon sürecini İsrail'in sabote ettiğini bir biliyor. SDG'nin İsrail'in yönlendirmesiyle bölgeyi terörize ettiği görülüyor. Suriye'nin üniter yapısının korunması için saha anbean takip ediliyor.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de SDG'nin İsrail'le olan bağına dikkat çektiği sözler de yerini bulmuş oldu.
Bahçeli, "Mazlum Abdi denen terörist İsrail'in kuklasıdır. SDG yanlış üstüne yanlış yapmıştır" dedi.
BARZANİLER SDG'Yİ KIŞKIRTMAYI SÜRDÜRÜYOR
Bir yandan da Barzani ailesi ve medyası SDG'yi kışkırtmayı sürdürüyor.
SDG için adem-i merkeziyetçilik isteyen ve teröristlere "silah bırakmayın" aklı veren IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, "Suriye'deki Kürt halkının haklarını desteklemeye devam edeceğiz" dedi.
Neçirvan Barzani SDG için Fransız heyetlerle temas kurarken Mesud Barzani ABD'li heyeti ile bir araya geldi. Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamada ABD ile yapılan görüşmede "Suriye'deki son durumun masaya yatırıldığı" duyuruldu.
BARZANİ MEDYASINDAN ŞARA'YA SANSÜR
Barzani'ye yakın Şems TV, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile yaptığı röportajı sansürlemeye kalktı.
"Ahmed Şara'nın SDG'ye tonu sertti" diyerek SDG'ye kalkan olan Şems TV'den "Şara, SDG'den bıkmış, Mazlum Abdi'den usanmış" açıklaması geldi. Röportajın bu sebeple yayımlanmadığı iddia edildi.
ŞARA: SDG, PKK'YA BAĞLI
Suriye makamları, Barzanilerin yayımlayamadığı röportajın kesitlerini paylaştı.
SDG/YPG'nin terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğunu açıkça vurgulayan Şara, "Suriye'deki Kürtleri korumak askeri bir oluşumla mı sağlanır? Sınır ötesindeki ve Türkiye ile 40-50 yıllık sorunları olan, dışarıdan gelen bir örgütle mi sağlanır? Suriye bu sorunu kendi topraklarında çözmenin maliyetini karşılayamaz." dedi