Artık "Graham" şüphe kalmadı... SDG eşittir İsrail! ABD'li senatör itiraf etti, YPG'li İlham Ahmed kabul etti | Barzaniler ısrarla kaşıyor







SDG'DEN "İSRAİL YPG İLE MÜTTEFİK" DİYEN GRAHAM'A TEŞEKKÜR



Ankara ve Şam'ı tehdit etmeye kalkıp SDG'nin İsrail'le yol yürüdüğünü söyleyen Lindsey Graham'e ilk teşekkür YPG'den geldi.



SDG/YPG elebaşı İlham Ahmed, "Sayın Graham, kritik desteğiniz için teşekkürler. Suriye geçici hükümeti bir yandan Halep'teki Kürt halkına yönelik vahşi ve zalimce saldırılar gerçekleştirirken, diğer yandan bizim savunma yapılarımızı tasfiye etmemizi talep ediyor" dedi.



Graham'ın "Ortaklığımızı unutmayacağız" mesajının SDG için önemli olduğunu söyleyen Ahmed, "Bize umut veriyorsunuz, size minnettarız" sözleriyle ABD Senatosunun şemsiyesine sığındı.









MOSSAD SAKLAMIYOR: SDG MÜTTEFİKİMİZ



SDG-İsrail müttefikliği MOSSAD tarafından da saklanmıyor.



MOSSAD'ın resmi X hesabında YPG için "Suriye'deki en büyük müttefikimiz" dendi. İsrail istihbarat servisi, YPG ile toplantı yaptıklarını duyurdu.











MAZLUM ABDİ İSRAİL'İN KUKLASIDIR



Nitekim Ankara da entegrasyon sürecini İsrail'in sabote ettiğini bir biliyor. SDG'nin İsrail'in yönlendirmesiyle bölgeyi terörize ettiği görülüyor. Suriye'nin üniter yapısının korunması için saha anbean takip ediliyor.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de SDG'nin İsrail'le olan bağına dikkat çektiği sözler de yerini bulmuş oldu.



Bahçeli, "Mazlum Abdi denen terörist İsrail'in kuklasıdır. SDG yanlış üstüne yanlış yapmıştır" dedi.