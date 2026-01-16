Halep’in Deyr Hafir hattında çözülme! YPG/SDG’li teröristler silahlarını bırakıp teslim oldu
Suriye ordusunun 'askeri bölge' ilan ettiği Deyr Hafir hattında çözülme başladı. Şeyh Maksut ve Eşrefiye'nin temizlenmesinin ardından, Fırat'ın batısındaki son işgal bölgelerinden biri olan Deyr Hafir'de bir grup terörist silahlarını bırakarak ordu güçlerine sığındı.
Suriye'nin Halep ilinin doğusunda yer alan Deyr Hafir bölgesindeki bir grup terör örgütü YPG/SDG mensubu silahlarını bırakarak Suriye ordusuna teslim oldu.
Suriye resmi ajansı SANA, Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Ofisin'e dayandırdığı haberinde, Halep'in doğusundaki Deyr Hafir cephesinde bir grup YPG/SDG mensubunun silahlarını bıraktığı belirtildi.
Silahlarını bırakan YPG/SDG mensuplarının cephe hattındaki Suriye ordusu tarafına geçerek teslim olduğu, ordunun ise söz konusu grubu güvence altına aldığı kaydedildi.
Teslim olan YPG/SDG mensuplarının tam sayısı hakkında ise bilgi verilmedi.
Suriye ordusu Halep ilinin Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahallelerini terör örgütü YPG/SDG'den temizledikten sonra, Halep'e 60 kilometre uzaklıktaki Fırat'ın batısında örgüt işgalindeki son bölge Deyr Hafir-Meskene hattının askeri bölge ilan edildiğini açıklamıştı.