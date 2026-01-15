Adalet Bakanı Yılmaz Tunç A Haber'e konuştu: 12. Yargı Paketi Şubatta gündeme gelebilir

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.



12. Yargı Paketi için tarih veren Tunç, "12. Yargı Paketi Şubatta gündeme gelebilir" ifadelerini kullandı.



Bakan Tunç, 12. Yargı Paketi'nin içeriğinden Özgür Özel'in yargıya yönelik eleştirilerine, infaz düzenlemesi tartışmalarından yeni anayasa çalışmalarına kadar pek çok konuda önemli mesajlar verdi.



Tunç, kamuoyunda merakla beklenen yargı paketinde bir infaz düzenlemesinin olmadığını vurgularken, Türkiye'nin darbe anayasasından kurtulmasının millete olan bir borç olduğunun altını çizdi.







