Klavyeye "Ünsal"an yalanlar! CHP'li Buca Belediyesi çalışanının trol ağı: Başkan Erdoğan'a asılsız iddialar, ünlüler adına sahte hesaplar

Sistematik saldırıların arkasından, hizmet üretmek yerine trol ağı ile meşgul olan CHP Teşkilatları ve CHP Gençlik Kolları çıktı. Ancak bu organize trol ağına İYİ Partililerin de destek verdiği belirlendi.

MERKEZ ÜSSÜ: CHP'Lİ BUCA BELEDİYESİ

Yapılan teknik analizler ve ağ incelemeleri sonucunda; X'de CHP adına hashtag çalışmaları organize edip, Başkan Erdoğan'ı asılsız iddialar ile hedef gösteren şahsın kimliği tespit edildi. Yapılan ağ analizleri sonucunda dün gece yarısında devleti hedef alan sosyal medya çalışmalarını organize eden şahsın CHP'li İzmir Buca Belediyesi çalışanı Hüsamettin Alkım Ünsal olduğu ortaya çıkarıldı.

TROL İTTİFAKI: İP DE DEVREDE

Bu kalkışmada CHP yalnız değildi. Hüsamettin Alkım Ünsal'ın yönettiği provokasyon ağına CHP Teşkilatları ve Gençlik Kolları'nın yanı sıra İYİ Partililerin de destek verdiği tespit edildi.