Klavyeye "Ünsal"an yalanlar! CHP'li Buca Belediyesi çalışanının trol ağı: Başkan Erdoğan'a asılsız iddialar, ünlüler adına sahte hesaplar
Sosyal medyada Başkan Erdoğan’a yönelik asılsız iddialar ile hedef gösteren propagandanın merkezi deşifre oldu. Trol ağının başrolündeki ismin CHP’li Buca Belediyesi personeli Hüsamettin Alkım Ünsal olduğu ortaya çıkarken illegal çalışmalara CHP Teşkilatları ve CHP Gençlik Kolları’nın yanı sıra İYİ Partililerin de destek verdiği belirlendi. İşte ‘bot’ ve ‘trol’ ordusunun perde arkası...
Sosyal medya platformu X üzerinden organize bir şekilde düğmeye basan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı asılsız iddialarla hedef gösteren kirli yapının maskesi düştü.
Sistematik saldırıların arkasından, hizmet üretmek yerine trol ağı ile meşgul olan CHP Teşkilatları ve CHP Gençlik Kolları çıktı. Ancak bu organize trol ağına İYİ Partililerin de destek verdiği belirlendi.
MERKEZ ÜSSÜ: CHP'Lİ BUCA BELEDİYESİ
Yapılan teknik analizler ve ağ incelemeleri sonucunda; X'de CHP adına hashtag çalışmaları organize edip, Başkan Erdoğan'ı asılsız iddialar ile hedef gösteren şahsın kimliği tespit edildi. Yapılan ağ analizleri sonucunda dün gece yarısında devleti hedef alan sosyal medya çalışmalarını organize eden şahsın CHP'li İzmir Buca Belediyesi çalışanı Hüsamettin Alkım Ünsal olduğu ortaya çıkarıldı.
TROL İTTİFAKI: İP DE DEVREDE
Bu kalkışmada CHP yalnız değildi. Hüsamettin Alkım Ünsal'ın yönettiği provokasyon ağına CHP Teşkilatları ve Gençlik Kolları'nın yanı sıra İYİ Partililerin de destek verdiği tespit edildi.
TAKVİM SENELER ÖNCE DE YAZMIŞTI!
Dün gece saatlerinde CHP Gençlik Kolları ile İYİ Parti teşkilatlarının da destek verdiği görülen ve dijital medya ağlarında yayılan hashtag çalışmasında kullanılan içeriklerde suç unsuru tespit edilmişti.
Önceki adı Twitter olan sosyal medya platformunda aralarında Prof. Dr. İlber Ortaylı, sunucu Meltem Cumbullu, sanatçı Nil Karaibrahimgil ve Bergüzel Korel, oyuncu Müjdat Gezen ve Cansu Dere'nin adına açılmış hesapları yöneten kişinin İzmir Buca'da ikamet eden ve Buca Belediyesi'nde mühendis olarak çalışan Hüsamettin Alkım Ünsal'ın yönettiği tespit edilmişti.
Söz konusu hesapların tümüne savcılık kararıyla erişim engeli getirilirken, trol ağını yöneten Ünsal hakkında soruşturma başlatılmıştı.
Alkım Ünsal'ın, CHP'li Tuncay Özkan'ın koltuğuna otururken verdiği fotoğraf karesi ise bir dönem gündem olmuştu.
Ünsal'ın aynı zamanda 2AS Medya A.Ş. adında bir şirketinde yöneticisi olduğu da biliniyor. Söz konusu medya şirketi internet sitesinde referansları arasında CHP, İYİ Parti ve ANKA Ajansı göstermesi dikkat çekiyor.