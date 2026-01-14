SON DAKİKA
İtalyan efsane Dino Zoff Kenan Yıldız için 'Pastanın üzerindeki krema gibi'

İtalyan futbolunun efsanesi Dino Zoff, “Kenan Yıldız, güçlü bir takımın yıldızı. Pastanın üzerindeki krema gibi. Onunla ilgili her şeyi beğeniyorum” ifadelerini kullandı.

İtalya Ligi'nde Juventus forması giyen Kenan Yıldız performansıyla büyülüyor. Cremonese'yi 5-0 yendikleri maçta takımının 3. golünü kaydeden milli oyuncu, efsane oyuncuların da dikkatini çekmeyi başardı. İtalyan futbolunun efsane isimlerinden eski kaleci Dino Zoff, Kenan Yıldız'a büyük övgüde bulundu. Tuttosport'a konuşan Zoff, 'Kariyeriniz boyunca en büyük 10 numaralarla oynama imkanı buldunuz. Kenan Yıldız hakkında ne düşünüyorsunuz?' sorusuna şöyle yanıt verdi: "Kenan Yıldız, güçlü bir takımın yıldızı. Pastanın üzerindeki krema gibi. Onunla ilgili her şeyi beğeniyorum. Sadece yeteneği, yaratıcılığı ya da tekniği değil, kişiliğine de saygı duyuyorum. Bugünlerde nadir bulunan bir şey bu" Bu sezon Juventus formasıyla 26 resmi maçta boy gösteren 20 yaşındaki Yıldız, 8 gol, 8 asistlik bir performans sergiledi.

Cremonese maçında oyundan alınan Kenan Yıldız'ı taraftarlar ayakta alkışladı.

