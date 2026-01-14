İngiliz ekibinin yıldız golcü için Beşiktaş’a teklif yaptığı öğrenildi

Beşiktaş'ın ngiliz yıldızı Tammy Abraham ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kadrosuna bir forvet transferi yapmayı planlayan Aston Villa'nın Abraham için Beşiktaş ile görüşmelere başladığı ve Siyah-Beyazlı kulübe resmi teklif yaptığı öğrenildi. Beşiktaş yönetiminin Abraham ile ilgili son kararı teknik direktör Sergen Yalçın'a bıraktığı ve deneyimli hocanın vereceği karara göre Abraham'ın geleceğinin şekilleneceği öğrenildi. Bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 24 maçta 12 gol, 3 asistlik performans sergileyen 28 yaşındaki golcünün yeniden İngiltere'de forma giymeye sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında.

