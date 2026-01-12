Sarı-Lacivertli yönetim ve Domenico Tedesco üzerine düşeni yaptı!

SON DAKİKA
Fenerbahçe Yönetimi, Galatasaray derbisi öncesi Musamba ve Guendouzi transferlerini bitirdi ve taraftarı mest etti. Nene’yi ise özel jetle getirterek kupayı ne kadar çok istediğini gösterdi. Domenico Tedesco, takımını derbiye iyi hazırladı ve iyi futbol oynattı. Sonuçta kupayı kazanarak Galatasaray’a karşı psikolojik üstünlüğü ele geçirdi.

Giriş Tarihi :12 Ocak 2026
Fenerbahçe Yönetimi ve teknik direktör Domenico Tedesco, Galatasaray derbisi öncesi attıkları adımlarla zaferi getirdiler. Sarı-Lacivertli Yönetim, Süper Kupa finali öncesinde Samsunspor'un başarılı kanat oyuncusu Anthony Musaba ile el sıkıştı. Sonrasında ise Lazio'nun Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi'nin transferini bitirdi. Yıldız oyuncu, birkaç gün öncesinde İtalya'da maça çıkmasına rağmen Süper Kupa finaline yetiştirildi ve derbide attığı golle takımına kupayı getirdi. Sadettin Saran başkanlığındaki yönetim, Afrika Kupası'nda elenen Malili Dorgeles Nene'yi derbiye yetiştirdi. Yıldız oyuncu da Galatasaray'a karşı sonradan oyuna dahil oldu ve iyi mücadele etti. Yönetim ayrıca taraftarlara derbi öncesi yağmurluk dağıtarak taraftarların bir kez daha gönlünü kazandı. Domenico Tedesco ise takımını derbiye iyi hazırladı. Galatasaray'ı çok iyi analiz etti ve üstün bir futbol oynattı. Sonuçta Fenerbahçe, kupayı kazanarak Galatasaray'a karşı psikolojik üstünlüğü ele geçirdi. SÜPER Kupa finali nefes kesti... Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı Fransız yıldızı Matteo Guendouzi ve Hollandalı savunmacısı Jayden Oosterwolde ile 2-0 mağlup ederek mutlu sona ulaştı. Süper Kupa karşılaşmaları tüm heyecanıyla atv ekranlarında yaşandı. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki final karşılaşması gecenin en çok izleneni oldu. Tüm Türkiye ekran başından ayrılmadı. Dev maçı, her iki evden biri takip etti. Tüm Kişiler'de %17,12 izlenme oranı ve %44,15 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de %17,64 izlenme oranı ve %50,98 izlenme payı ve +20 ABC1'de ise %17,86 izlenme oranına ve %48,01 izlenme payı alarak 3 kategoride de birinci oldu.

