Başkan Dursun Özbek’ten: ’Çirkin tezahüratları kınıyorum’

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Süper Kupa finalinde taraftarlara dağıtılan yağmurluklarla ilgili yaşanan memnuniyetsizlik nedeniyle açıklamada bulundu. Özbek, ortaya çıkan görüntülerin Galatasaray'ın değerleriyle örtüşmediğini belirterek taraftarlardan özür diledi. Başkan Özbek, yaptığı yazılı açıklamada, "Ortaya çıkan görüntü Galatasaray'a yakışan bir hassasiyeti yansıtmamıştır" ifadelerini kullandı. Açıklamasında derbi maç öncesi ve sonrasında yaşananlara da değinen Özbek, Gökmen Özdenak adına yapılan saygı duruşu sırasında rakip takım tribünlerinden yükselen çirkin tezahüratlara tepki göstererek "Kınıyorum. TFF'yi göreve davet ediyorum" ifadesini kullandı.

STATTA GÜZEL BİR GÖRÜNTÜ DEĞİLDİ

Özbek, "Taraftarlarımıza dağıtılan yağmurluklarla ilgili yaşanan memnuniyetsizlik nedeniyle özür diliyorum. Ortaya çıkan görüntü Galatasaray'a yakışan bir hassasiyeti yansıtmamıştır" dedi.