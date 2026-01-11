Buruk’tan kaybedilen derbi sonrası özeleştiri: Oyun bize yakışmadı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'ye kaybedilen maçın ardından karşılaşmayı değerlendirdi. Deneyimli teknik adam, takımının ortaya koyduğu performanstan memnun olmadığını ifade etti. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Buruk, "Oyun bize yakışmadı. Rakip kalede etkili olamadık. Rakibimiz oyunu bizden daha iyi kontrol etti" diyerek Fenerbahçe'nin sahadaki üstünlüğüne dikkat çekti. İlk golün ardından oyunun kontrolünün rakibe geçtiğini belirten Buruk, "İlk golü buldular ve ikinci golde de skoru korudular. Bu dakikalardan sonra etkili olamadık" dedi.

KAYBETME GÜNÜYMÜŞ

Arjantinli yıldız Icardi kaybedilen maçla ilgili "Önemli mücadeleydi, önceden bunu söylemiştim. Ama bugün rakip çok daha istekli çıktı ve maçın ritmini onlar yönettiler. İlk golden sonra ritim onların lehine oldu. Daha istekliydiler, onları tebrik etmek lazım" dedi.

YILDIZLAR SUSKUN!

Süper Kupa finalinde Galatasaray'ın yıldız hücum hattı beklenen etkiyi gösteremedi; Leroy Sane, Icardi, Barış Alper ve Yunus Akgün Fenerbahçe savunması karşısında etkisiz kaldı.

BÜYÜK HÜSRAN

Final maçında Galatasaray'ın yıldız hücumcuları adeta sahada yokları oynadı. Büyük umutlarla kadroya katılan Alman yıldız Leroy Sane, gol yollarında etkisiz kalan Icardi, beklenen patlamayı yapamayan Barış Alper ve oyuna ağırlığını koyamayan Yunus Akgün Fenerbahçe savunması karşısında varlık gösteremedi.

OYUN PLANI BOZULDU

Orta sahadan hücuma geçişlerde yaşanan kopukluk ve forvet hattının isteksiz görüntüsü, Sarı- Kırmızılı ekibin oyun planını tamamen bozdu.