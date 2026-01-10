Kazanan psikolojik avantaj sağlar

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Turkcell Süper Kupa'da Fenerbahçe ile oynanacak final karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu. Buruk, iki kulübün bir araya gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, karşılaşmanın dostluk içinde geçmesinin en büyük temennisi olduğunu söyledi. Kupaya da değinen tecrübeli teknik adam, "Kupayı kazanacak takım psikolojik olarak büyük avantaj elde edecek. Ancak dostluk içinde geçmesi önemli. En büyük dileğim bu" ifadelerini kullandı.



BU KUPAYI ALMAYI GERÇEKTEN İSTİYORUZ

Galatasaray'ın Arjantinli yıldız golcüsü Mauro Icardi "Finaller bizim ve kulüp için önemli. Son yıllarda şampiyonluklar yaşadık. Bu kez yine gerçekten kupayı almak istiyoruz. Güzel maç izletmek istiyoruz. Camia için çok önemli" dedi.