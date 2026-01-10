Fırtına’da yeni transfer Chibuike Nwaıwu heyecan yarattı! Nijeryalı futbolcu çok iddialı

Trabzonspor'un yeni transferi Chibuike Nwaiwu, Bordo-Mavili camiaya katılmaktan dolayı büyük heyecan yaşadığını dile getirdi. Karadeniz ekibine hızlı bir şekilde adapte olmak istediğini belirten 22 yaşındaki Nijeryalı stoper, Trabzonspor formasının kendisi için özel bir anlam taşıdığını ifade etti. Transfer süreci ve kulübe gelişiyle ilgili konuşan Nwaiwu, "Burada olduğum için harika hissediyorum. Bu ailenin bir parçası olmak beni gerçekten çok mutlu ediyor" sözleriyle duygularını paylaştı. Genç oyuncu, Trabzonspor gibi köklü bir kulüpte forma giyecek olmanın kendisi adına önemli bir adım olduğunu vurguladı. Sahadaki oyun karakterine de değinen Nwaiwu, hırslı ve mücadeleci yapısıyla takıma katkı sağlamak istediğini söyledi. Kaybetmeyi sevmediğini belirten Nijeryalı futbolcu, "Bir oyuncu olarak agresif bir yapım var. Kaybetmekten nefret ederim ama risk almayı pek sevmem" ifadelerini kullandı. Nwaiwu, Trabzon taraftarının ilgisinden etkilendiğini de dile getirdi.

CHIBUIKE NWAKAEME'YE EMANET

Yeni transfer Chibuike, Trabzon'daki ilk günlerinde vatandaşı Nwakaeme ile vakit geçiriyor. Bordo-Mavili takımın yeni transferi Chibuike Nwaiwu, gelir gelmez vatandaşı Anthony Nwakaeme ile yakın bir ikili oldu. Tecrübeli futbolcunun yanına aldığı Nwaiwu'ya takım ve şehir hakkında bazı bilgiler verdiği ve takım arkadaşlarıyla adaptasyon sürecini de hızlandırmaya çalışacağı öğrenildi. Chibuike'nin de tecrübeli futbolcu Nwakaeme'nin bu davranışından dolayı memnun olduğu belirtildi.

Haber: Yunus Emre Sel