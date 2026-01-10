SON DAKİKA
Beşiktaş'ın sıcak baktığı Jorgensen'de umut ışığı

İngiltere dışına 6 oyuncu kiralayabilen Chelsea, Strasbourg’a kiraladığı Kendry Paez’i geri çağırıp Ipswich Town’a kiralayabilir. Bu durumda Jorgensen de Beşiktaş’a kiralanabilecek.

10 Ocak 2026
Beşiktaş'ın kaleci transferindeki ilk adayı olan olan Chelseali Filip Jorgensen ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İngiltere dışına 6 oyuncu kiralayabilen Maviler'in bu kontenjanın dolu olmasından dolayı Beşiktaş'ın ilgilendiği Jorgensen'i sadece bonservisiyle gönderme düşüncesi vardı. Ancak Chelsea'nin sezon başında Strasbourg'a kiraladığı Kendry Paez'i geri çağırıp Ipswich Town'a kiralamayı düşündüğü öğrenildi. Paez, Ipswich Town'a kiralanırsa; Chelsea yurt dışına bir kiralık oyuncu daha yollayabilecek. Bunun gerçekleşmesi halinde İngiliz ekibinin Jorgensen'in Beşiktaş'a kiralanmasına izin vermesi bekleniyor. Dünya Kupası'nda forma giymek için düzenli oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen Danimarkalı eldivenin Beşiktaş'a sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında. Bu sezon Chelsea formasıyla çıktığı 6 maçta 9 gol yiyen Jorgensen'in Maviler ile olan kontratı 2031'de sona erecek.

KARTAL'DAN İYİ PROVA

Süper Lig'in 2. yarısı için hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş dün hazırlık maçında karşılaştığı Steaua Bukreş'i (FCSB) 2-1 mağlup etti. İlk yarısından gol sesi çıkmayan karşılaşmanın 68. dakikasında Rumen ekibi öne geçti. Bu gole 2 dakika sonra genç oyuncusu Ahmet Sami ile yanıt veren Siyah-Beyazlılar, 75'te de Jota Silva'nın golüyle skoru 2-1'e getirdi. Siyah-Beyazlılar hava şartları nedeniyle kampı erken bitirerek dün İstanbul'a döndü.

SALİH'TE CAN SIKAN GELİŞME

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Salih Özcan ile ilgili Alman basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Sky'da yer alan haberlerde, Dortmund'un hocası Niko Kovac'ın takımdan ayrılan Pascal Gros'un yerine Salih Özcan'a rotasyonda yer vermeyi düşündüğü belirtildi.

Beşiktaş'ta İngiliz golcü Tammy Abraham ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Siyah-Beyazlılar, 28 yaşındaki futbolcunun eşinin rahatsızlığı nedeniyle Antalya kampından izin alarak ayrıldığını duyurdu. Siyah- Beyazlı kulüp, "Abraham, eşinin rahatsızlığından dolayı teknik heyetimizden izin alarak İstanbul'a dönmüştür" ifadelerine yer verildi.

Filip Jorgensen geleceği için Chelsea'nin vereceği kararı bekliyor. Yurt dışına oyuncu kiralama kotası dolu olan Chelsea'nin bir oyuncusunu geri çağırması bekleniyor.

