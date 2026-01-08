108 teknik direktör ve 104 menajer PFDK’ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yürüttüğü bahis soruşturması kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu, son 5 yılda Profesyonel Liglerde Teknik Sorumlu olarak görev yapan ve görev süreleri içinde bahis oynadığı tespit edilen kişilerle ilgili kararını açıkladı.

TEDBİRLİ SEVK

FEDERASYONDAN yapılan bilgilendirmeye göre, söz konusu isimlerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca, 7 Ocak 2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesine karar verildi. 108 teknik direktör, PFDK'ya sevk edildi. Ayrıca futbol menajerleri hakkında disiplin süreci başlatıldı.

TANIDIK İSİMLER VAR

FEDERASYON tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu menajerler Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca, 7 Ocak 2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. TFF tarafından bahis oynadığı tespit edilerek PFDK'ye sevk edilen 104 menajer içerisinde tanıdık isimler dikkat çekiyor.



PFDK'YA SEVKEDİLEN BAZI TEKNİK DİREKTÖRLER



BAHADDIN GÜNEŞ

CÜNEYT DUMLUPINAR

GÖKHAN ÜNAL

HAKAN KELEŞ

İLKER AVCIBAY

MEHMET ALTIPARMAK

MUSTAFA ALPER AVCI

MUZAFFER BILAZER

TANER GÜLLERI

SERCAN YILDIRIM

TOLGAY KERIMOĞLU



PFDK'YA SEVK EDİLEN TANIDIK MENAJERLER

CENK ERGÜN

NECDET ERGEZEN

GÖKMEN ÖZDEMIR