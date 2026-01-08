108 teknik direktör ve 104 menajer PFDK’ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yürüttüğü bahis soruşturması kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu, son 5 yılda Profesyonel Liglerde Teknik Sorumlu olarak görev yapan ve görev süreleri içinde bahis oynadığı tespit edilen kişilerle ilgili kararını açıkladı.
TEDBİRLİ SEVK
FEDERASYONDAN yapılan bilgilendirmeye göre, söz konusu isimlerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca, 7 Ocak 2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesine karar verildi. 108 teknik direktör, PFDK'ya sevk edildi. Ayrıca futbol menajerleri hakkında disiplin süreci başlatıldı.
TANIDIK İSİMLER VAR
FEDERASYON tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu menajerler Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca, 7 Ocak 2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. TFF tarafından bahis oynadığı tespit edilerek PFDK'ye sevk edilen 104 menajer içerisinde tanıdık isimler dikkat çekiyor.
PFDK'YA SEVKEDİLEN BAZI TEKNİK DİREKTÖRLER
BAHADDIN GÜNEŞ
CÜNEYT DUMLUPINAR
GÖKHAN ÜNAL
HAKAN KELEŞ
İLKER AVCIBAY
MEHMET ALTIPARMAK
MUSTAFA ALPER AVCI
MUZAFFER BILAZER
TANER GÜLLERI
SERCAN YILDIRIM
TOLGAY KERIMOĞLU
PFDK'YA SEVK EDİLEN TANIDIK MENAJERLER
CENK ERGÜN
NECDET ERGEZEN
GÖKMEN ÖZDEMIR