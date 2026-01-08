SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

108 teknik direktör ve 104 menajer PFDK’ya sevk edildi

TFF, bahis oynadığı tepsit edilen 108 teknik direktör ve 104 mneajeri PFDK’ya sevk etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Ocak 2026
108 teknik direktör ve 104 menajer PFDK’ya sevk edildi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yürüttüğü bahis soruşturması kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu, son 5 yılda Profesyonel Liglerde Teknik Sorumlu olarak görev yapan ve görev süreleri içinde bahis oynadığı tespit edilen kişilerle ilgili kararını açıkladı.

TEDBİRLİ SEVK
FEDERASYONDAN yapılan bilgilendirmeye göre, söz konusu isimlerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca, 7 Ocak 2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesine karar verildi. 108 teknik direktör, PFDK'ya sevk edildi. Ayrıca futbol menajerleri hakkında disiplin süreci başlatıldı.

TANIDIK İSİMLER VAR
FEDERASYON tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu menajerler Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca, 7 Ocak 2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. TFF tarafından bahis oynadığı tespit edilerek PFDK'ye sevk edilen 104 menajer içerisinde tanıdık isimler dikkat çekiyor.


PFDK'YA SEVKEDİLEN BAZI TEKNİK DİREKTÖRLER


BAHADDIN GÜNEŞ
CÜNEYT DUMLUPINAR
GÖKHAN ÜNAL
HAKAN KELEŞ
İLKER AVCIBAY
MEHMET ALTIPARMAK
MUSTAFA ALPER AVCI
MUZAFFER BILAZER
TANER GÜLLERI
SERCAN YILDIRIM
TOLGAY KERIMOĞLU


PFDK'YA SEVK EDİLEN TANIDIK MENAJERLER

CENK ERGÜN
NECDET ERGEZEN
GÖKMEN ÖZDEMIR

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Pandemide bile uyuşturucu partilerinden vazgeçmediler! Bebek Otel’den lüks villalara
CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi başkenti susuz bıraktı! Mezarlıklardaki muslukları bile söktü
İdefix
En düşük emekli maaşının belirleneceği toplantı bu hafta! AK Parti grubu kararını verdi
Terör örgütü SDG Halep’e saldırıyor! Şam’dan operasyon açıklaması
Emekli zammında 26 formülü: Ek ödemeye bak kök maaşını gör! SSK, Bağ-Kur’luya taban aylık hesabı
Site aidatlarında fahiş artışa sınır: Değerleme oranı kadar zamlanacak
Malezya ile 7 anlaşma imzalandı! Başkan Erdoğan’a övgü dolu sözler: İslam dünyasının lideri
İstanbul’dan Ağrı’ya kadar uzanan aşiret bağlantılı adliye soygunu! 16 çete üyesi bir bir yakalandı
Atlantik karıştı! Rusya savaş gemisi gönderdi ABD avcı uçağı sevk etti Tankerlere el koyduk dedi
Dijital platformlar milli güvenlik sorunu! Denetim olmadığı halde reklamdan en büyük payı onlar alıyor
Abdi Şam’dan döndü SDG Halep’e saldırdı! Suriye ordusu YPG’nin inlerine giriyor: Çatışmaların yoğunlaştığı iki nokta
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 19 kişi tutuklandı!
SDG Eşrefiye ve Şeyh Maksut’ta insani koridora saldırdı! Tutuklu DEAŞ’lıları hapisten saldı... Halep’te neler oluyor?
Etnospor’un görsel hafızası AKM’de! Bilal Erdoğan 110 kareyi inceledi: Dünyada başka bir etkinlik yok
Trump Venezuela’ya resmen el koydu! Beyaz Saray: Rodriguez ABD’den emir alacak
Suriye’de kılıç kınından çıktı! SDG devirdiği masanın altında kaldı: Elebaşı İlham Ahmed’in son çırpınışı
Beşiktaş’ta bir ayrılık daha! Jonas Svensson ayrılığı resmen duyuruldu
Galatasaray’a Süper Lig’den çifte transfer!
A.B.İ.’nin Sinan’ı Sinan Tuzcu yeni rolünü anlattı