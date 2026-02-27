Samsunspor'un rakibi Rayo Vallecano!
Ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden Samsunspor, adını son 16 turuna yazdırmıştı. Kırmızı-beyazlıların bu turdaki rakibi de belli oldu. Samsunspor, İspanyol ekibi Rayo Vallecano ile eşleşti.
Konferans Ligi son 16 turu karşılaşmaları, 12 ve 19 Mart'ta oynanacak.
ÇEYREK FİNALDE MUHTEMELLER
Samsunspor, Rayo Vallecano'yu elemesi halinde Konferans Ligi çeyrek finalinde Celje-AEK Atina eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.