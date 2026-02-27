Samsunspor'un rakibi Rayo Vallecano!

Ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden Samsunspor, adını son 16 turuna yazdırmıştı. Kırmızı-beyazlıların bu turdaki rakibi de belli oldu. Samsunspor, İspanyol ekibi Rayo Vallecano ile eşleşti.

Konferans Ligi son 16 turu karşılaşmaları, 12 ve 19 Mart'ta oynanacak.