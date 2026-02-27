CANLI YAYIN

Samsunspor'un rakibi Rayo Vallecano!

Ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden Samsunspor, adını son 16 turuna yazdırmıştı. Kırmızı-beyazlıların bu turdaki rakibi de belli oldu. Samsunspor, İspanyol ekibi Rayo Vallecano ile eşleşti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Samsunspor'un rakibi Rayo Vallecano!

Ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden Samsunspor, adını son 16 turuna yazdırmıştı. Kırmızı-beyazlıların bu turdaki rakibi de belli oldu. Samsunspor, İspanyol ekibi Rayo Vallecano ile eşleşti.

Konferans Ligi son 16 turu karşılaşmaları, 12 ve 19 Mart'ta oynanacak.

Samsunspor'un rakibi Rayo Vallecano!-2

Samsunspor’un rakibi Rayo Vallecano oldu

ÇEYREK FİNALDE MUHTEMELLER

Samsunspor, Rayo Vallecano'yu elemesi halinde Konferans Ligi çeyrek finalinde Celje-AEK Atina eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Samsunspor'un rakibi Rayo Vallecano!-3

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler