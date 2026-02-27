CANLI YAYIN

Kuralar çekiliyor: 3 ile 11 bin 890 konut! TOKİ Edirne, Osmaniye, Denizli listesinde adınız var mı?

Asrın projesinde kura süreci şehir şehir hız kesmeden devam ediyor. 27 Şubat Cuma günü itibarıyla Edirne, Osmaniye, Denizli etapları için start verilecek. Osmaniye kurası bugün 14'te başlarken Denizli ve Edirne etabı saat 14:30'da gerçekleştirilecek. İşte TOKİ canlı takip ekranı ve ilçe ilçe detaylar.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
"Asrın Projesi" TOKİ'de konut belirleme kuraları şehir şehir aralıksız şekilde devam ediyor. 27 Şubat Cuma günü itibarıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Edirne, Osmaniye ve Denizli etapları için kura süreci başlatılacak. Osmaniye'de kura çekimi bugün saat 14.00'te yapılacak. Denizli ve Edirne etaplarının kura törenleri ise saat 14.30'da gerçekleştirilecek.

📍OSMANİYE: DEV PROJEDE KURA ZAMANI

Osmaniye'de inşa edilecek 2 bin 990 sosyal konut için kura heyecanı başlıyor. Binlerce vatandaşın ev sahibi olma hayali bu çekilişle gerçeğe dönüşecek.

"500 Bin Sosyal Konut" hamlesinin Osmaniye etabında toplam 2.990 konut için kuralar bugün çekiliyor. Şehrin geleceğine değer katacak bu projede şanslı isimler canlı yayında belli olacak.

  • Tarih: 27 Şubat 2026 (Bugün)

  • Saat: 14.00

  • Yer: Milli Eğitim Müdürlüğü Kongre ve Sergi Sarayı

  • İzleme: TOKİ YouTube kanalı üzerinden CANLI yayınlanacaktır.

🏠 OSMANİYE SOSYAL KONUT PROJESİ İLÇE DAĞILIMI

Sıra İlçe Proje Adı Konut Sayısı Banka Kura Tarihi Kura Saati Kura Yeri
1 Merkez Osmaniye Merkez 1300/500000 Sosyal Konut Projesi 1.300 Emlak Katılım Bankası 27.02.2026 14:00 Milli Eğitim Müd. Kongre ve Sergi Sarayı
2 Bahçe Osmaniye Bahçe 120/500000 Sosyal Konut Projesi 120 Ziraat Bankası 27.02.2026 14:00 Milli Eğitim Müd. Kongre ve Sergi Sarayı
3 Düziçi Osmaniye Düziçi 500/500000 Sosyal Konut Projesi 500 Ziraat Bankası 27.02.2026 14:00 Milli Eğitim Müd. Kongre ve Sergi Sarayı
4 Hasanbeyli Osmaniye Hasanbeyli 220/500000 Sosyal Konut Projesi 220 Ziraat Bankası 27.02.2026 14:00 Milli Eğitim Müd. Kongre ve Sergi Sarayı
5 Kadirli Osmaniye Kadirli 700/500000 Sosyal Konut Projesi 700 Halk Bankası 27.02.2026 14:00 Milli Eğitim Müd. Kongre ve Sergi Sarayı
6 Sumbas Osmaniye Sumbas 50/500000 Sosyal Konut Projesi 50 Ziraat Bankası 27.02.2026 14:00 Milli Eğitim Müd. Kongre ve Sergi Sarayı
7 Toprakkale Osmaniye Toprakkale 100/500000 Sosyal Konut Projesi 100 Ziraat Bankası 27.02.2026 14:00 Milli Eğitim Müd. Kongre ve Sergi Sarayı
--- --- TOPLAM 2.990 --- --- --- ---
📍DENİZLİ: 6 BİN 370 AİLE YENİ YUVASINA KAVUŞUYOR

Denizli'de "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında beklenen büyük gün geldi. Toplam 6 bin 370 sosyal konut için kura çekilişi bugün yapılıyor.

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ koordinesinde yürütülen projede Denizli ayağı bugün start verecek. 6.370 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlenecek.

  • Tarih: 27 Şubat 2026 (Bugün)

  • Saat: 14.30

  • Yer: Pamukkale Üniversitesi Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezi

  • İzleme: TOKİ YouTube kanalı üzerinden CANLI yayınlanacaktır.

🏠 DENİZLİ SOSYAL KONUT PROJESİ İLÇE DAĞILIMI

Sıra İlçe Proje Adı Konut Sayısı Banka Kura Tarihi Kura Saati Kura Yeri
1 Merkez Denizli Merkez (Pamukkale, Merkezefendi, Honaz) 4.700 Emlak Katılım 27.02.2026 14:30 PAÜ Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz K.M.
2 Acıpayam Denizli Acıpayam 750/500000 Projesi 750 Halk Bankası 27.02.2026 14:30 PAÜ Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz K.M.
3 Baklan Denizli Baklan 30/500000 Projesi 30 Ziraat Bankası 27.02.2026 14:30 PAÜ Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz K.M.
4 Bekilli Denizli Bekilli 200/500000 Projesi 200 Ziraat Bankası 27.02.2026 14:30 PAÜ Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz K.M.
5 Beyağaç Denizli Beyağaç 50/500000 Projesi 50 Ziraat Bankası 27.02.2026 14:30 PAÜ Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz K.M.
6 Bozkurt Denizli Bozkurt 50/500000 Projesi 50 Ziraat Bankası 27.02.2026 14:30 PAÜ Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz K.M.
7 Buldan Denizli Buldan 24/500000 Projesi 24 Halk Bankası 27.02.2026 14:30 PAÜ Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz K.M.
8 Çal Denizli Çal 100/500000 Projesi 100 Halk Bankası 27.02.2026 14:30 PAÜ Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz K.M.
9 Çameli Denizli Çameli 100/500000 Projesi 100 Ziraat Bankası 27.02.2026 14:30 PAÜ Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz K.M.
10 Çivril Denizli Çivril 100/500000 Projesi 100 Ziraat Bankası 27.02.2026 14:30 PAÜ Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz K.M.
11 Güney Denizli Güney 94/500000 Projesi 94 Ziraat Bankası 27.02.2026 14:30 PAÜ Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz K.M.
12 Kale Denizli Kale 50/500000 Projesi 50 Ziraat Bankası 27.02.2026 14:30 PAÜ Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz K.M.
13 Sarayköy Denizli Sarayköy 22/500000 Projesi 22 Halk Bankası 27.02.2026 14:30 PAÜ Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz K.M.
14 Tavas Denizli Tavas 100/500000 Projesi 100 Halk Bankası 27.02.2026 14:30 PAÜ Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz K.M.
--- --- TOPLAM 6.370 --- --- --- ---
📍EDİRNE: SERHAT ŞEHRİNDE KONUT SEVİNCİ

Edirne'de binlerce vatandaşın merakla beklediği sosyal konut kuraları bugün çekiliyor. Toplam 2 bin 530 konut yeni sahiplerini bekliyor.

Edirne il genelinde hayata geçirilecek olan 2.530 sosyal konut projesi kapsamında hak sahipliği belirleme kuraları spor salonunda gerçekleştirilecek. Noter huzurunda yapılacak çekilişle hak sahipleri belli olacak.

  • Tarih: 27 Şubat 2026 (Bugün)

  • Saat: 14.30

  • Yer: Mimar Sinan Spor Salonu

  • İzleme: TOKİ YouTube kanalı üzerinden CANLI yayınlanacaktır.

🏠 EDİRNE SOSYAL KONUT PROJESİ İLÇE DAĞILIMI

Sıra İlçe Proje Adı Konut Sayısı Banka Kura Tarihi Kura Saati Kura Yeri
1 Merkez Edirne Merkez 1000/500000 Sosyal Konut Projesi 1.000 Halk Bankası 27.02.2026 14:30 Mimar Sinan Spor Salonu
2 Enez Edirne Enez 100/500000 Sosyal Konut Projesi 100 Ziraat Bankası 27.02.2026 14:30 Mimar Sinan Spor Salonu
3 Havsa Edirne Havsa 90/500000 Sosyal Konut Projesi 90 Ziraat Bankası 27.02.2026 14:30 Mimar Sinan Spor Salonu
4 İpsala Edirne İpsala 200/500000 Sosyal Konut Projesi 200 Ziraat Bankası 27.02.2026 14:30 Mimar Sinan Spor Salonu
5 Keşan Edirne Keşan 450/500000 Sosyal Konut Projesi 450 Ziraat Bankası 27.02.2026 14:30 Mimar Sinan Spor Salonu
6 Lalapaşa Edirne Lalapaşa 80/500000 Sosyal Konut Projesi 80 Ziraat Bankası 27.02.2026 14:30 Mimar Sinan Spor Salonu
7 Meriç Edirne Meriç 100/500000 Sosyal Konut Projesi 100 Ziraat Bankası 27.02.2026 14:30 Mimar Sinan Spor Salonu
8 Meriç Edirne Meriç Subaşı 60/500000 Sosyal Konut Projesi 60 Ziraat Bankası 27.02.2026 14:30 Mimar Sinan Spor Salonu
9 Süloğlu Edirne Süloğlu 100/500000 Sosyal Konut Projesi 100 Ziraat Bankası 27.02.2026 14:30 Mimar Sinan Spor Salonu
10 Uzunköprü Edirne Uzunköprü 350/500000 Sosyal Konut Projesi 350 Ziraat Bankası 27.02.2026 14:30 Mimar Sinan Spor Salonu
--- --- TOPLAM 2.530 --- --- --- ---
TOKİ kura sonucumu nasıl öğrenirim?

Bolu'daki toplam 1.950 konut için hak sahipleri noter huzurunda belirlenmektedir. Sonuçları şu kanallardan sorgulayabilirsiniz:

1. e-Devlet kapısı üzerinden sorgulama

En hızlı ve resmi yöntemdir:

  • e-Devlet TOKİ Kura Sonucu Sorgulama sayfasına gidin.

  • T.C. Kimlik Numaranız ve şifrenizle giriş yapın.

  • "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" hizmetini kullanarak adınıza çıkan bir sonuç olup olmadığını kontrol edin.

2.TOKİ resmi web sitesi

  • toki.gov.tr adresine girerek "Kura Sonuç Sorgulama" bölümünden T.C. Kimlik Numaranızla sorgulama yapabilirsiniz.

  • Ayrıca "Duyurular" sekmesinde Bolu ili için asil ve yedek hak sahiplerinin tam isim listesi PDF formatında yayınlanacaktır.

Kurada ismim çıkmazsa ücret iadesi ne zaman?

  • Ücret İadesi: Kurada adı çıkmayan vatandaşlar, başvuru sırasında yatırdıkları bedeli çekiliş tarihinden 5 iş günü sonra ilgili banka şubelerinden (Halkbank veya Ziraat Bankası) geri alabilirler.

Asil ve Yedek Liste: Kurada hem asil hem de yedek talihliler belirlenmektedir; asil listeden sözleşme imzalamayan olursa hak yedeklere geçmektedir.

(Fotoğraflar Takvim arşiv, TOKİ sosyal medya hesapları ve AA arşivden derlenmiştir)