Kuralar çekiliyor: 3 ile 11 bin 890 konut! TOKİ Edirne, Osmaniye, Denizli listesinde adınız var mı?

|1
|Merkez
|Denizli Merkez (Pamukkale, Merkezefendi, Honaz)
|4.700
|Emlak Katılım
|27.02.2026
|14:30
|PAÜ Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz K.M.
|2
|Acıpayam
|Denizli Acıpayam 750/500000 Projesi
|750
|Halk Bankası
|27.02.2026
|14:30
|PAÜ Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz K.M.
|3
|Baklan
|Denizli Baklan 30/500000 Projesi
|30
|Ziraat Bankası
|27.02.2026
|14:30
|PAÜ Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz K.M.
|4
|Bekilli
|Denizli Bekilli 200/500000 Projesi
|200
|Ziraat Bankası
|27.02.2026
|14:30
|PAÜ Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz K.M.
|5
|Beyağaç
|Denizli Beyağaç 50/500000 Projesi
|50
|Ziraat Bankası
|27.02.2026
|14:30
|PAÜ Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz K.M.
|6
|Bozkurt
|Denizli Bozkurt 50/500000 Projesi
|50
|Ziraat Bankası
|27.02.2026
|14:30
|PAÜ Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz K.M.
|7
|Buldan
|Denizli Buldan 24/500000 Projesi
|24
|Halk Bankası
|27.02.2026
|14:30
|PAÜ Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz K.M.
|8
|Çal
|Denizli Çal 100/500000 Projesi
|100
|Halk Bankası
|27.02.2026
|14:30
|PAÜ Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz K.M.
|9
|Çameli
|Denizli Çameli 100/500000 Projesi
|100
|Ziraat Bankası
|27.02.2026
|14:30
|PAÜ Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz K.M.
|10
|Çivril
|Denizli Çivril 100/500000 Projesi
|100
|Ziraat Bankası
|27.02.2026
|14:30
|PAÜ Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz K.M.
|11
|Güney
|Denizli Güney 94/500000 Projesi
|94
|Ziraat Bankası
|27.02.2026
|14:30
|PAÜ Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz K.M.
|12
|Kale
|Denizli Kale 50/500000 Projesi
|50
|Ziraat Bankası
|27.02.2026
|14:30
|PAÜ Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz K.M.
|13
|Sarayköy
|Denizli Sarayköy 22/500000 Projesi
|22
|Halk Bankası
|27.02.2026
|14:30
|PAÜ Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz K.M.
|14
|Tavas
|Denizli Tavas 100/500000 Projesi
|100
|Halk Bankası
|27.02.2026
|14:30
|PAÜ Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz K.M.
|TOPLAM
|6.370
