Tammy Abraham içini döktü! “Maç kaybedince uyuyamıyorum"

Beşiktaş'ın İngiliz golcüsü Tammy Abraham, Antalya kampında açıklamalarda bulundu. Sezonun ilk yarısındaki puan kayıplarını değerlendiren yıldız futbolcu, "Yeni bir takımdık. Hoca değişikliği de yaşadık. Arka planda olan bazı başka şeyler de vardı. Futbol böyledir, inişler ve çıkışlar olur" dedi. Abraham, "Hem benim için hem de takım için Sergen Yalçın'ın gelişi çok iyi oldu. Hocamızla benim bire bir görüşmelerim oldu. Birbirimizi karakter olarak anladık" diye konuştu. Abraham, "Maç kaybedince geceleri uyuyamıyorum, çok üzgün ve öfkeli oluyorum. Ben de bir Beşiktaş taraftarıyım, sadece oyuncusu değilim" şeklinde konuştu.

