Süper Kupa Yarı Finalinde Trabzonspor’u farklı deviren Galatasaray adını finale yazdırdı

Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray, Trabzonspor'u 4-1 yenerek adını finale yazdırdı. 6'da Augusto savunma arkasına sarktı. Brezilyalı yıldız topu ağlarla buluşturdu ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. 38'de Sallai arka direğe ortaladı. Barış Alper tamamladı: 1-0. 45+2'de Icardi'nin pasında Eren Elmalı tek vuruşla kaleci Onana'yı avladı ve ilk yarının skorunu belirledi: 2-0.

BARIŞ ALPER DİREĞE TAKILDI

50'DE savunma arkasına sarkan Barış Alper, kalesinden çıkan Onana'nın üstünden topu kafa vuruşuyla aşırttı. Top direğe çarptıktan sonra Onana'da kaldı. 55'te Olaigbe çevirdi, Augusto kale önünde affetmedi: 2-1. 64'te Sane'nin asistinde Yunus Akgün kale önünde topu ağlarla buluşturdu: 3-1. 81'de Kazımcan ortaladı, Icardi tek vuruşla topu ağlara yolladı: 4-1. Galatasaray rakibini farklı bir skorla yenerek Süper Kupa finaline yükseldi.



YILIN İLK GOLÜ BARIŞ ALPER'DEN

Galatasaray'ın yeni yıldaki ilk golü Barış Alper Yılmaz'dan gelirken, milli futbolcu 6 maçlık gol hasretine de son verdi. Süper Lig'de 4 golü olan milli oyuncu bu sezon 5. golüne imza atmış oldu. 79 dakika sahada kalan başarılı futbolcu, Trabzonspor'a karşı kazanılan galibiyette başrol oyuncularındandı.