Başkan Erdoğan'dan Sırbistan'ı mağlup eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'na tebrik telefonu

Milli takım, 2 Mart Pazartesi günü Sırbistan'ı Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde konuk edecek.

Türkiye, 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki üçüncü maçında da galip gelerek 3'te 3 yaparak liderliğini sürdürdü.

Erdoğan, maç sonrası TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu arayarak milli takımın galibiyetini kutladı ve oyuncularla teknik ekibe tebriklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Sırbistan'ı deplasmanda 82-78 yenen A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Sırbistan'ı deplasmanda yenen A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

BAŞKAN ERDOĞAN MAÇ SONU TEKNİK EKİBİ TEBRİK ETTİ Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) açıklamasında Başkan Erdoğan'ın, maçın ardından TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu arayarak milli takımın galibiyetini kutladığı ve oyuncularla teknik ekibe tebriklerini ilettiği belirtildi.

12 Dev Adam Sırbistan'ı mağlup etti. (Haberin fotoğrafları AA'ya aittir)

Galibiyeti taraftar ile kutladılar.

Ay-yıldızlı ekip, 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki üçüncü maçında Sırbistan'ı 82-78 mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve liderliğini sürdürdü.

Milliler, 2 Mart Pazartesi günü Sırbistan'ı Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde konuk edecek.