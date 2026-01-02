Trabzonspor’un 19 yaşındaki yıldızı fildişi forması ile parmak ısırttı!

Fildişi Sahili'nin Gabon'u 3-2 yendiği Afrika Uluslar Kupası F Grubu maçında Christ İnao Oulai, geceye damga vurdu. 19 yaşındaki futbolcu, milli takımda ilk 11'de sahaya çıktığı ilk maçında ortaya koyduğu başarılı performans ve istatistikleriyle 'Maçın en iyi oyuncusu' seçildi. Merkezin dinamosu olarak görev yapan Oulai, 85 kez topla buluşarak, pas trafiğinde sahanın en çok sorumluluk alan üçüncü ismi oldu.

DEĞERLİ PARÇA

Genç oyuncu, kısaorta mesafede oyun kurarken 64/67 pasla yüzde 97 isabet oranı yakaladı. Oulai, 3/4 uzun top denemesinde yüzde 75 başarı, 2 kritik pas arası ve 6 sahipsiz top kazanımıyla geçiş oyunlarında belirleyici rol üstlendi. Başarılı oyuncu ayrıca 7/12 ikili mücadele kazanarak fiziksel direncini de gösterdi. Fildişi Sahili Teknik Direktörü Emerse Fae, "Oulai, başkalarından önce oyunu okuyabilen, topu ayağına yakıştıran, pasla ve şutla skor üretebilen bir orta saha. Bizim için değerli bir tamamlayıcı parça olacak" sözleriyle oyuncunun gelişimine duydukları güveni aktardı. Trabzonspor'un eski futbolcusu Didier Zokora, Oulai'nin gelecekte 'Altın Top' alabileceğini söyledi.

Trabzonspor, Oulai'yi Bastia'dan 5.5 milyon Euro'ya transfer etti. Sözleşmesi 2030 yılında sona erecek.