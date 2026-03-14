Galatasaray, Süper Lig'de Başakşehir'i ağırlıyor.
İLK 11'LER
GALATASARAY:Uğurcan, Sallai, Sanchez, Singo, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Lang, Barış, Osimhen
BAŞAKŞEHİR:Muhammed, Ebosele, Duarte, Opoku, Ömer Ali, Kemen, Umut, Shomurodov, Yusuf, Brnic, Selke.
DÜDÜK KOLAK'TA
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında bu akşam RAMS Park'ta RAMS Başakşehir'i ağırlıyor. Mücadeleyi Batuhan Kolak yönetiyor. Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe'nin haftayı mağlubiyetle kapatmasının ardından kazanması halinde puan farkını 7'ye çıkarma fırsatını yakaladı. Galatasaray haftaya 61 puanla lider girerken, Başakşehir 42 puanla 5. sırada bulunuyor.
Galatasaray, ligde 25 maçta 19 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Fenerbahçe'nin Karagümrük karşısında puan kaybetmesiyle birlikte sarı-kırmızılı takımın önüne çok kritik bir fırsat çıktı. RAMS Park'ta alınacak galibiyet, yalnızca puan farkını açmayacak; şampiyonluk yarışında psikolojik üstünlüğü de daha da güçlendirecek. Başakşehir ise son haftalardaki çıkışıyla üst sıra yarışının güçlü adaylarından biri olmayı sürdürüyor.
CEZALI VE SINRDAKİLER
Galatasaray cephesinde maç öncesi en önemli gündem maddesi eksikler oldu. Teknik direktör Okan Buruk, kart cezası nedeniyle kulübede yer alamıyor. Sarı-kırmızılı ekipte ayrıca Leroy Sane ile Abdülkerim Bardakcı da cezaları yüzünden forma giyemiyor. Eren Elmalı ise sarı kart sınırında bulunuyor.
GÖZLER OSIMHEN'DE
Victor Osimhen, Galatasaray'ın en büyük hücum kozu olmayı sürdürüyor. Nijeryalı yıldız ligde son 8 maçta 8 gol atarak takımın skor yükünü sırtladı. Başakşehir karşısında da gözler bir kez daha Osimhen'in üzerinde olacak.
SON 7 MAÇI KAZANDI
Başakşehir ise formda bir şekilde RAMS Park'a geliyor. Turuncu-lacivertli ekip ligde son 3 maçını kazandı ve son 12 karşılaşmada yalnızca 1 kez mağlup oldu. Buna karşılık Galatasaray'ın bu eşleşmede ciddi bir üstünlüğü bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, Başakşehir'e karşı ligde son 7 maçı kazandı ve son 3 iç saha buluşmasını gol yemeden geçti.
SON 31 SINAVINDA MAĞLUP OLMADI
Galatasaray, ligde sahasındaki son 31 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. RAMS Park'taki bu güçlü seri, Başakşehir karşısında da sarı-kırmızılı takımın en önemli dayanaklarından biri olacak. İç sahadaki istikrar ve son dönemdeki yükselen form, Galatasaray'ı maç öncesinde bir adım öne çıkarıyor.