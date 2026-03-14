Trabzonspor - Rizespor | Süper Lig maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ile Rizespor karşı karşıya geliyor. 26. haftada Karadeniz derbisi heyecanı yaşanıyor. İkinci sıradaki Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını kapatarak iddiasını sürdürmek ve Galatasaray'ı takibe devam etmek isteyen bordo mavililer, sahadan galibiyetle ayrılmak amacında. Teknik direktör Fatih Tekke kararını verdi ve Fırtına'nın ilk 11'i belli oldu. Trabzonspor - Rizespor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

  • Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Papara Park'ta Çaykur Rizespor'u ağırlıyor ve maçı hakem Çağdaş Altay yönetiyor.
  • Trabzonspor ligde 54 puanla 3. sırada yer alıyor ve Gaziantep FK, Fatih Karagümrük ve Kayserispor galibiyetleriyle üst üste 3 maç kazandı.
  • Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Arseniy Batagov, Benjamin Bouchouari ve Edin Visca maçta forma giyemiyor.
  • İki takım Süper Lig'de 48. kez karşılaşıyor ve geride kalan 47 maçta Trabzonspor 29, Rizespor 9 galibiyet aldı.
  • Trabzonspor, Rizespor ile sahasında oynadığı 23 lig maçında 19 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.
Trabzonspor, Süper Lig'de Rizespor'u ağırlıyor.

İLK 11'LER

Trabzonspor:Onana, Lovik, Savic, Nwaiwu, Mustafa, Oulai, Ozan, Folcarelli, Muçi, Augusto, Onuachu.

Çaykur Rizespor: Fofana, Taha, Samet, Sagnan, Mithat, Taylan, Papanikolaou, Olawoyin, Mihaila, Mebude, Halil.

3 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlarken teknik direktör Fatih Tekke, geçen hafta Kayserispor deplasmanında sahaya sürdüğü ilk 11'de 3 değişikliğe gitti. Bordo-mavili ekipte sakatlığı bulunan Batagov'un yokluğunda savunmanın merkezinde Nwaiwu ilk 11'de görev aldı. Savunmanın sağında Pina kulübeye çekilirken Lovik sahaya çıktı. Zubkov da yedek başlarken, sakatlığını atlatan Folcarelli ilk 11'e döndü.

Tim Jabol Folcarelli, yaklaşık 2 haftalık sakatlık sürecinin ardından Çaykur Rizespor maçıyla yeniden formasına kavuştu. Hafta içinde takımla çalışmalara başlayan orta saha oyuncusu, Fatih Tekke'nin ilk 11 tercihleri arasında yer aldı. Trabzonspor'da Batagov, Bouchouari ve Visca ise sakatlıkları nedeniyle kadroda bulunmadı.

ORHAN KAYNAK UNUTULMADI

Karşılaşma öncesinde hafta içinde hayatını kaybeden Trabzonspor'un eski futbolcusu ve yardımcı antrenörü Orhan Kaynak için Papara Park'ta duygusal anlar yaşandı. Stat ekranlarında Orhan Kaynak'ın görselleri yayınlandı. Trabzonspor ve Çaykur Rizespor futbolcuları ısınmaya, üzerinde Kaynak'ın fotoğrafının bulunduğu tişörtlerle çıktı.

Kale arkası tribününde de "Aston Villa Fatih'i Küçük Orhan, asla unutulmayacaksın. Başımız sağ olsun" yazılı pankart açıldı. Trabzonsporlu oyuncular seremoniye "Seni asla unutmayacağız" yazılı siyah pankartla çıktı ve maç öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

RİBÜNLERDE BOŞLUKLAR DİKKAT ÇEKTİ

Trabzonspor taraftarının karşılaşmaya ilgisi sınırlı kaldı. Papara Park tribünlerinde yer yer boşluklar gözlendi. Konuk takım taraftarları ise İl Spor Güvenlik Kurulu kararı nedeniyle tribündeki yerini alamadı.

İSTANBU'A GİDECEK

Trabzonspor, 27. hafta mücadelesinde Eyüpspor ile İstanbul'da karşılaşacak. Rizespor ise bir başka Karadeniz takımı olan Samsunspor ile evinde karşılaşacaktı ancak kırmızı beyazlıların Avrupa serüveni nedeniyle karşılaşma ertelenmişti. Milli aranın ardından Karagümrük'e konuk olacak.

