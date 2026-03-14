İLK 11'LER
Trabzonspor:Onana, Lovik, Savic, Nwaiwu, Mustafa, Oulai, Ozan, Folcarelli, Muçi, Augusto, Onuachu.
Çaykur Rizespor: Fofana, Taha, Samet, Sagnan, Mithat, Taylan, Papanikolaou, Olawoyin, Mihaila, Mebude, Halil.
3 DEĞİŞİKLİK
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlarken teknik direktör Fatih Tekke, geçen hafta Kayserispor deplasmanında sahaya sürdüğü ilk 11'de 3 değişikliğe gitti. Bordo-mavili ekipte sakatlığı bulunan Batagov'un yokluğunda savunmanın merkezinde Nwaiwu ilk 11'de görev aldı. Savunmanın sağında Pina kulübeye çekilirken Lovik sahaya çıktı. Zubkov da yedek başlarken, sakatlığını atlatan Folcarelli ilk 11'e döndü.
Tim Jabol Folcarelli, yaklaşık 2 haftalık sakatlık sürecinin ardından Çaykur Rizespor maçıyla yeniden formasına kavuştu. Hafta içinde takımla çalışmalara başlayan orta saha oyuncusu, Fatih Tekke'nin ilk 11 tercihleri arasında yer aldı. Trabzonspor'da Batagov, Bouchouari ve Visca ise sakatlıkları nedeniyle kadroda bulunmadı.
ORHAN KAYNAK UNUTULMADI
Karşılaşma öncesinde hafta içinde hayatını kaybeden Trabzonspor'un eski futbolcusu ve yardımcı antrenörü Orhan Kaynak için Papara Park'ta duygusal anlar yaşandı. Stat ekranlarında Orhan Kaynak'ın görselleri yayınlandı. Trabzonspor ve Çaykur Rizespor futbolcuları ısınmaya, üzerinde Kaynak'ın fotoğrafının bulunduğu tişörtlerle çıktı.
Kale arkası tribününde de "Aston Villa Fatih'i Küçük Orhan, asla unutulmayacaksın. Başımız sağ olsun" yazılı pankart açıldı. Trabzonsporlu oyuncular seremoniye "Seni asla unutmayacağız" yazılı siyah pankartla çıktı ve maç öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.
RİBÜNLERDE BOŞLUKLAR DİKKAT ÇEKTİ
Trabzonspor taraftarının karşılaşmaya ilgisi sınırlı kaldı. Papara Park tribünlerinde yer yer boşluklar gözlendi. Konuk takım taraftarları ise İl Spor Güvenlik Kurulu kararı nedeniyle tribündeki yerini alamadı.
İSTANBU'A GİDECEK
Trabzonspor, 27. hafta mücadelesinde Eyüpspor ile İstanbul'da karşılaşacak. Rizespor ise bir başka Karadeniz takımı olan Samsunspor ile evinde karşılaşacaktı ancak kırmızı beyazlıların Avrupa serüveni nedeniyle karşılaşma ertelenmişti. Milli aranın ardından Karagümrük'e konuk olacak.