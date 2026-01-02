PODCAST CANLI YAYIN
Sarı-Lacivertliler ekipten Arjantinli stoper Marcos Senesi hamlesi

F.Bahçe’nin Oosterwolde’nin ayrılma ihtimaline karşın rotayı İngiltere Premier Lig’e çevirdiği belirtildi. Edinilen bilgilere göre Sarı-Lacivertliler, Bournemouth’ta sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Arjantinli stoper yıldız Marcos Senesi’yi yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için düğmeye bastı.

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, savunma hattı için planlarını şimdiden şekillendirmeye başladı. Sarı-Lacivertliler, Faslı sol bek Souffian El Karouani'nin ardından geri dörtlüye bir takviye daha yapmayı gündemine aldı. Ancak bu hamlenin sezon sonu için planlandığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth forması giyen Arjantinli stoper Marcos Senesi için kulübüyle temaslara başladı. Sarı-Lacivertli yönetimin, bu transferi yaz döneminde sonuçlandırmayı hedeflediği belirtiliyor. Kanarya'nın Hollandalı savunmacısı Jayden Oosterwolde ile sezon sonunda yollarını ayırmasının güçlü bir ihtimal olarak görülmesi, Senesi transferini daha da ön plana çıkarıyor. Teknik heyet, tecrübeli bir stoper istiyor. 28 yaşındaki Marcos Senesi, 1.85 boyu, güçlü fiziği ve topu oyuna sokma becerisiyle Premier Lig'de dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Piyasa değeri yaklaşık 22 milyon euro olan Arjantinli savunmacının Bournemouth ile kontratı 2026'ya kadar.

Piyasa değeri 20 milyon euro civarında olan Dovbyk'in adı, Fenerbahçe ile anılan diğer yıldızlardan daha ekonomik olarak görülüyor. Yönetimin bu detayı göz önünde bulundurduğu gelen bilgiler arasında.

Fenerbahçe Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları'nın, transfer listesinde yer alan futbolcular için temaslarda bulunmak üzere sefere çıktığı öğrenildi. Ertan Torunoğulları, geçtiğimiz günlerde transfer sürecine ilişkin yaptığı açıklamada "Taraftarlarımız rahat olsun. Gereken transferleri yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.

